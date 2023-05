Stratolaunch testet erfolgreich Separation von Hyperschallflugzeug Talon-A

Das vom US-Unternehmen Stratolaunch entwickelte, nach Spannweite weltgrößte Flugzeug Stratolaunch Roc hat erneut einen Testflug erfolgreich abgeschlossen. Während dieses elften Flugs wurde erstmals die Separation der Nutzlast getestet, des Hyperschallflugzeugs Talon-A. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Der Testflug an der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien habe insgesamt gut vier Stunden gedauert. Dabei habe sich das Startsystem Talon-A sicher und sauber von dem Doppelrumpf-Trägerflugzeug getrennt. Dabei hätten die Datenerfassungssysteme wie erwartet funktioniert. Nach diesem erfolgreichen Test soll Talon-A im kommenden Spätsommer erstmals einen Hyperschallflug absolvieren, heißt es in der Mitteilung.

Wiederverwendbares Hyperschallflugzeug

Stratolaunch Roc mit einer Spannweite von 117 m und sechs Boeing-Triebwerken sollte ursprünglich als Trägerflugzeug dienen, um Raketen mit Satelliten an Bord zu transportieren. Nach jüngstem Konzept sollen damit Hyperschallflugzeuge wie die Talon-A in die Höhe gebracht werden. In früheren Tests ging es zunächst darum, das Roc abheben und fliegen zu lassen, im Januar dieses Jahres startete das Flugzeug zum zweiten Mal mit der Nutzlast Talon-A.

Bild 1 von 43 Doppelrumpfflugzeug Stratolaunch (43 Bilder) Ende Oktober 2022 hob Roc erstmals mit einem Prototyp des Überschallflugzeugs Talon-A ab.



(Bild: Stratolaunch)

Talon-A ist rund 4 m breit, unbemannt und soll Geschwindigkeiten von Mach 5 bis Mach 7, etwa 6175 bis 8643 km/h erreichen können. Das Hyperschallflugzeug hängt an einem Trägersystem aus Aluminium und Carbon an der Roc. Am Boden kann es von dort mit einer Winde hochgezogen und dann verankert werden. Während des Flugs des Trägerflugzeugs Roc wird es dann auf geeigneter Höhe ausgeklinkt. Das soll nach Angaben von Stratolaunch geschehen, ohne dabei die Flugeigenschaft der Roc negativ zu beeinträchtigen. Nach dem Ende seiner Mission soll Talon-A zur Erde gleiten und wiederverwendet werden.

(anw)