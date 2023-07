StreamEXO: Exoskelett reduziert körperliche Überlastung um 50 Prozent

Ein Ingenieursteam des Italian Institute of Technology (IIT) hat im Rahmen des europäischen Projektes Stream ein Exoskelett mit der Bezeichnung StreamEXO entwickelt, das zu einer deutlichen Entlastung des Körpers und zu weniger Muskelermüdung beitragen kann. Entwickelt wurde das Exoskelett speziell für Bahnarbeiter, die bei der Handhabung schwerer Materialien entlastet werden sollen.

Anzeige

Das StreamEXO wiegt sieben Kilogramm und wird um den Körper und an die Beine geschnallt, heißt es in einer Mitteilung des IIT. Eine Batterie erlaubt einen durchgängigen Betrieb des Exoskeletts von etwa sechs Stunden. Es umfasst mehrere Aktuatoren, die den Träger mechanisch entlasten. Eine Elektronik interpretiert mit Algorithmen die Bewegung der Person und führt automatisch entsprechende Steuerungsalgorithmen aus. Diese werden in Abhängigkeit von Bewegung und Arbeitsintensität angewendet und unterstützen eine völlig freie Bewegung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Das Video zeigt die Anwendung des StreamEXO beim Bahnbau.

Das Exoskelett kann vielfältig eingesetzt werden. Vorgesehen ist es eigentlich für das Heben schweren Materials im Bahnbau, kann jedoch auch beim Fahren von Fahrzeugen und beim Gehen im unwegsamen Gelände verwendet werden.

Schutz vor Überlastung

Die Ingenieure testeten das StreamEXO während einer sechsmonatigen Testkampagne unter realen Bedingungen auf Bahnbaustellen. An den Tests nahmen 15 Arbeiter teil, die das Exoskelett etwa 100 Stunden lang unter realistischen Arbeitsbedingungen trugen. Darunter kam es etwa beim Tragen und Positionieren von Betonröhren zum Einsatz, die zwischen 20 und 30 Kilogramm wogen.

Im Ergebnis senkte das StreamEXO das Risiko einer ergonomischen Überlastung des Muskel-Skelett-Systems um 50 Prozent. Speziell der Lendenbereich wurde dabei stark entlastet. Die Ermüdung ging um bis zu 30 Prozent zurück, die Muskelaktivität konnte um 25 Prozent gesenkt werden.

Der eingesetzte Prototyp habe nun den erforderlichen technischen Reifegerad erreicht, um ihn produzieren und in der Industrie einsetzen zu können.

Anzeige

StreamEXO wurde im Rahmen des europäischen Projekts Stream entwickelt. Das Projekt fördert Forschung und Innovationen im Eisenbahnsektor, um diesen wettbewerbsfähiger, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

(olb)