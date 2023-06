Prime Video: Kunden könnten bald Werbung gezeigt bekommen

Amazon wünscht sich mehr Werbung bei seinem Streaming-Dienst Prime Video. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge zieht der Onlinehändler dafür mehrere Strategien in Erwägung. Einerseits könnte eine werbebasierte Abo-Variante umgesetzt werden, wie sie etwa Netflix anbietet.

Alternativ könnten Werbeanzeigen aber auch in das bestehende Abonnement eingebaut werden, schreibt das Wall Street Journal. In diesem Fall könnte Amazon dann gegen Aufpreis zu den bisherigen Kosten eine werbefreie Version anbieten. In beiden Fällen seien nur "kurze" Werbeunterbrechungen geplant.

Laut dem Wall Street Journal ist ebenfalls denkbar, dass Amazon seine Werbepläne noch über den Haufen wird – noch sei nichts entschieden. Amazon hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert. Eine Werbe-Version von Prime Video könnte dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen bescheren, die Nachfrage potenzieller Werbekunden ist laut dem WSJ groß.

Werbeabos werden beliebter

Amazon bietet schon jetzt einen werbebasierten und gebührenfreien Streamingdienst namens "Freevee" an, der unabhängig vom Prime-Abo geschaut werden kann. Zuvor hieß der Dienst IMDb Freedrive. Werbebasierte Abostufen haben auch Konkurrenten im Angebot: Netflix bietet sein vergünstigtes Werbe-Abo in Deutschland an, die Variante von Disney+ gibt es bisher nur in den USA.

Fraglich ist, ob Amazon sein Werbeabo in Deutschland überhaupt ohne Weiteres umsetzen könnte. Denn den Streaming-Dienst Prime Video gibt es hierzulande ausschließlich gekoppelt an das Prime-Abonnement, das unter anderem Vorzüge bei Online-Bestellungen bietet. In den USA kann man Prime Video dagegen auch separat ohne Prime-Abo bestellen.

Das Prime-Abo (und damit das Prime-Video-Abo) kostet in Deutschland 9 Euro im Monat oder 90 Euro im Jahr. In den USA setzt Amazon den Preis dagegen bei 15 US-Dollar im Monat an.

