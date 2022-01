Streaming: Auch Discovery+ kommt zu Sky

Mit Discovery+ wird der nächste US-Streamingdienst ins Angebot von Sky integriert. Im Sommer soll Discovery+ auf Sky Q in Deutschland und auf Sky X in Österreich verfügbar werden, teilte das Unternehmen mit. Im Zuge dessen wurde auch die Lizenzierung des Discovery Channels auf Sky "langfristig" sichergestellt, heißt es von Sky. Genauere Angaben fehlen.

Der Deutschlandstart von Discovery+ wurde vor einem Jahr angekündigt, als Partner nannte der US-Anbieter damals Vodafone. In den USA ist Discovery+ seit dem 4. Januar 2021 verfügbar. Dort kostet der Streaming-Dienst 5 US-Dollar pro Monat, dieser Preis gilt allerdings für das Angebot mit Werbeeinblendungen. Wer Disovery+ in den USA werbefrei sehen möchte, muss 7 US-Dollar monatlich an Discovery überweisen.

Abonnentinnen und Abonnenten von Sky Q bekommen Discovery+ ein Jahr lang kostenlos. Was der Dienst im Anschluss an dieses Angebot kosten soll, ist aktuell nicht bekannt. Zum Portfolio von Discovery+ gehören das Sportangebot von Eurosport sowie Dokumentationen der BBC. Außerdem nennt Sky mehrere Eigenproduktionen von Discovery, darunter "Unraveled: Mystery at the Mansion", "Queen of Crystal Meth" und "Introducing, Selma Blair".

Peackock und Paramount+

Discovery+ ist einer von mehreren US-Streamingdiensten, die im Laufe des Jahres in Sky integriert werden. Seit Dienstag gehören etwa die Inhalte von Peacock, einem Angebot von NBCUniversal, zu Sky in Deutschland und Österreich. Dazu gehören Serien wie "The Office", "Monk", "Downton Abbey", " Dr. House" und "Battlestar Galactica". Fans von Reality-TV dürfen sich auf "Keeping Up With the Kardashians" freuen.

Lesen Sie auch Sky: Disney stellt Pay-TV-Sender Fox in Deutschland ein

Ebenfalls in Sky integriert wird der Streaming-Dienst Paramount+ von ViacomCBS: Der US-Dienst soll im Laufe des Jahres für Abonnentinnen und Abonnenten von Sky Cinema zur Verfügung stehen – ohne Aufpreis. Zudem soll Paramount+ separat für Sky-Kunden buchbar sein.

(dahe)