Streaming-Dienst: Disney+ günstiger mit Werbung

Disney plant eine werbefinanzierte Variante seines Streaming-Dienstes Disney+. Diese Abo-Version soll zu geringeren monatlichen Gebühren verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit – kostenlos wird sie also nicht. Der Marktstart des Disney+-Abos mit Werbeanzeigen ist in den USA für Ende 2022 geplant.

International soll das Disney-Abo mit Werbung dann 2023 verfügbar werden, teilte Disney mit. Ob und wann genau das neue Abo-Modell in Deutschland gebucht werden kann, ist derzeit unklar. Offen ist auch, wie viel Abonnentinnen und Abonnenten sparen, wenn sie bereit sind, Werbeanzeigen anzusehen. Derzeit kostet Disney+ 9 Euro im Monat, das Jahresabo schlägt mit 90 Euro zu Buche.

Mit einer günstigen, werbegestützten Variante von Disney+ möchte der Medienkonzern die Anzahl seiner Abonnentinnen und Abonnenten steigern. Bis zum Fiskaljahr 2024 soll Disney+ 230 bis 260 Millionen Mitglieder zählen, teilte Disney mit. Derzeit hat Disney+ 130 Millionen Mitglieder und liegt damit noch deutlich hinter Netflix mit etwa 222 Millionen Usern zurück.

Ersparnis offen

Wie viel man durch Werbeanzeigen sparen kann, verrät Disney noch nicht. Orientierung könnte der US-amerikanische Streaming-Dienst Hulu bieten, an dem Disney die Mehrheit hält. Hulu kostet regulär 13 US-Dollar im Monat, die werbefinanzierte Variante dagegen nur 7 US-Dollar. Wer sich für Hulu mit Werbung entscheidet, spart also knapp 45 Prozent – auf die Preise von Disney+ umgerechnet würde man also etwa 5 Euro pro Monat zahlen, wenn man Werbeeinblendungen akzeptiert.

Disney bietet bei seinem Streaming-Dienst im Gegensatz zur Konkurrenz bislang nur ein einziges Abonnement an. Ein Familienabo oder eine vergünstigte Fassung mit niedrigeren Auflösungen steht nicht zur Verfügung. Ein Standard-Abonnement von Disney+ können bis zu vier Personen nutzen.

(dahe)