Streaming: Inhalte von Peacock ab 25. Januar auf Sky

Am 25. Januar werden die Inhalte des Streaming-Dienstes Peacock in das Angebot von Sky integriert. Peacock, ein Streaming-Dienst von NBCUniversal, war im vergangenen November in Irland und Großbritannien gestartet. Nun folgen auch Deutschland und Österreich. Die Schweiz soll den Dienst in den kommenden Monaten erhalten.

Kundinnen und Kunden von Sky-Angeboten können die Inhalte von Peacock ohne Aufpreis sehen, allerdings werden sie durch Werbeeinblendungen unterbrochen. In den USA gibt es Peacock auch als Premium-Abonnement ohne Werbung – in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat man diese Wahl nicht.

Verfügbar sind die Peacock-Inhalte in den Abonnements von Sky Q und Sky Ticket in Deutschland sowie in Sky X in Österreich. Zu den Inhalten von Peacock gehören Serien wie "The Office", "Monk", "Downton Abbey", " Dr. House" und "Battlestar Galactica". Fans von Reality-TV dürfen sich auf "Keeping Up With the Kardashians" freuen.

Lesen Sie auch Sky: Disney stellt Pay-TV-Sender Fox in Deutschland ein

Zum Film-Portfolio von Peacock gehören "Back to the Future Part 3", "Gladiator" und "The Green Mile". Aus einer Pressemitteilung geht nicht eindeutig hervor, welche dieser Titel direkt zum Launch am 25. Januar verfügbar sein werden – Sky schreibt lediglich, alle genannten Filme und Serien sollen "jetzt oder in den kommenden Monaten" auf Peacock vertreten sein.

Verspäteter Launch

Der Deutschlandstart des werbefinanzierten Streaming-Angebots hatte sich zuvor verzögert: Im vergangenen Juli hatten NBC-Mutterfirma Comcast und Sky noch angekündigt, das Angebot solle noch 2021 verfügbar werden. Diese Deadline wurde aber verpasst.

Ebenfalls in Sky integriert wird der Streaming-Dienst Paramount+ von ViacomCBS: Der US-Dienst soll im Laufe des Jahres für Abonnentinnen und Abonnenten von Sky Cinema zur Verfügung stehen – ohne Aufpreis. Außerdem soll Paramount+ separat für Sky-Kunden buchbar sein.

(dahe)