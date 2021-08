Streaming: Paramount+ kommt über Sky nach Deutschland

Der Streaming-Dienst Paramount+ von ViacomCBS kommt auch nach Deutschland: 2022 sollen Inhalte des US-Streaming-Dienstes über Sky für Kundinnen und Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar werden. Auch in Großbritannien, Irland und Italien soll Paramount+ starten.

Sehen können die Inhalte von Paramount+ alle, die Sky Cinema abonniert haben. Ein Aufpreis wird laut Sky dafür nicht fällig. Allerdings wird es Sky-Abonnenten auch möglich sein, Paramount+ separat zu buchen, wenn sie Sky Cineman nicht abonniert haben. Den Preis dafür nennen Sky und ViacomCBS nicht.

Außerhalb der USA soll Paramount+ knapp 3000 Episoden von Inhalten für Kinder, 1000 Episoden von Reality-Shows, mehr als 500 Filme und 2500 Stunden an Eigenprogrammen bieten. Als Highlights des Portfolios nennt der Anbieter "HALO", "The Offer" und "iCarly", außerdem weist er auf "Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years", "Star Trek: Prodig" unid "MTV Unplugged" hin. Daneben soll es Klassiker wie "Mission Impossible" und "Transformer" zu sehen geben.

Auch außerhalb von Sky wird Paramount+ in Deutschland verfügbar, teilte ViacomCBS mit. Details zum unabhängigen Angebot fehlen aber noch.

Paramount+ und Peacock

Paramount+ ist damit der zweite US-Streaming-Dienst, den sich Sky innerhalb von kurzer Zeit schnappt: Noch im Lauf des Jahres soll Peacock von NBCUniversal über Sky nach Deutschland kommen. Das Angebot des NBC-Dienstes soll für alle Sky-Mitglieder ohne Zusatzkosten verfübgar werden.

Der Haken: Peacock finanziert sich über Werbeeinblendungen. In den USA gibt es die Möglichkeit, eine Premium-Variante zu buchen, in der die Anzeigen ausgeblendet werden. Kundinnen und Kunden von Sky wird diese Möglichkeit aber nicht zur Verfügung stehen.

Zu den Inhalten von Peacock gehören neben "The Office" auch "Rutherford Falls", "California High School", "The Equalizer", "Young Rock", "Kardashians", "Suits" und "Downton Abbey". Sky verspricht dadurch 7000 Stunden an zusätzlichen Inhalen.

(dahe)