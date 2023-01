Streaming: Peacock-Inhalte werden von Sky entfernt

Die Inhalte des US-Streamingdienstes Peacock können nicht mehr bei Sky angeschaut werden. Dem Medienmagazin DWDL bestätigte Sky, dass keine weiteren Peacock-Titel auf Sky geplant seien. Aus dem vorherigen Portfolio bleiben in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausschließlich "Below Deck", "The Real Housewives of Orange County" und "The Real Housewives of New York" im Sky-Angebot.

Peacock, ein Streaming-Dienst von NBCUniversal, war Ende 2021 in mehreren europäischen Ländern gestartet. Nach Deutschland kamen seine Inhalte ab Januar 2022 exklusiv über Sky – sie waren dort also kürzer als ein Jahr verfügbar. Warum Sky und NBCUniversal ihren Lizenzvertrag nicht erneuert haben, ist unklar. Bislang hat NBCUniversal keine Pläne angekündigt, seinen Streaming-Dienst auf alternativem Weg nach Deutschland zu bringen.

Laut DWDL können einige Inhalte von NBCUniversal weiterhin auf linearen Sendern von Sky angesehen werden, darunter etwa die "Chicago"-Serien. Als Video-on-Demand, also auf Streaming-Abruf, stehen sie allerdings nicht mehr zur Verfügung.

"Back to the Future" und "Gladiator"

Kundinnen und Kunden von Sky-Angeboten konnten die Inhalte von Peacock ohne Aufpreis sehen, allerdings wurden sie durch Werbeeinblendungen unterbrochen. Verfügbar waren die Peacock-Inhalte in den Abonnements von Sky Q und Sky Ticket (heute "Wow") in Deutschland sowie in Sky X in Österreich. Zu den Inhalten von Peacock gehören Serien wie "The Office", "Monk", "Downton Abbey", "Dr. House" und "Battlestar Galactica". Zum Film-Portfolio von Peacock gehören "Back to the Future Part 3", "Gladiator" und "The Green Mile".

Medienberichten zufolge möchte der Mutterkonzern Comcast seine Tochter Sky Deutschland verkaufen. Als möglicher Kandidat wurde lange 1&1 gehandelt, das Unternehmen aus Montabaur soll mittlerweile aber nicht mehr interessiert sein. Comcast hatte das Medienunternehmen Sky 2018 für umgerechnet 33 Milliarden Euro gekauft.

