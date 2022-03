Streaming: Weitere BBC-Dokumentationen kommen zu Sky

Dokumentationen der britischen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt BBC werden in Zukunft verstärkt bei Sky Deutschland zu sehen sein. Die Unternehmen haben am Dienstag eine Partnerschaftsvereinbarung angekündigt, in deren Rahmen 150 weitere Stunden an Doku-Inhalten der BBC auf Sky zu sehen sein wird.

Bereits seit Winter seien mehrere BBC-Formate im Sky-Angebot zu finden, sagte ein Sky-Sprecher heise online. Dazu gehören "Greta Thunberg: Ein Jahr um die Welt zu verändern", "Louis Theroux: Auf den Spuren von Joe Exotic", "David Attenborough: Der Klang der Natur" und "Primaten". In Zukunft soll das Angebot erweitert werden. Dazu gehören "Frozen Planet II", "Dynasties II", "Frida", "Louis Theroux's Forbidden America" und "Spectacular Earth".

Bei dem Vertrag mit der BBC geht es um Inhalte, die Sky als "Factual Content" bezeichnet, also vor allem Dokumentationsformate. Diese Inhalte können bei den Sky-Sendern Sky Nature und Sky Documentaries abgerufen werden. Sky und BBC haben eigenen Angaben zufolge ein "mehrjährige Partnerschaft" vereinbart, ein genauer Zeitrahmen wird allerdings nicht genannt.

"Langfristiger Zugang"

"Diese neue Partnerschaft ermöglicht Sky Deutschland einen langfristigen Zugang zu unseren preisgekrönten Dokumentarfilmen, die das Rückgrat ihrer neuen Kanäle bilden. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Sky zu stärken und gemeinsam zum Erfolg der neuen Sky-Kanäle beizutragen", kommentierte BBC-Manager Salim Mukaddam die Ankündigung am Dienstag.

Dokumentationen gehören laut Sky-Manager Christian Asanger zu den beliebtesten Genres der Kundinnen und Kunden von Sky. "Wir freuen uns, dass wir unser vielfältiges Unterhaltungsangebot auf unseren beiden Sendermarken Sky Nature und Sky Documentaries neben den zahlreichen exklusiven Sky Originals auch mit herausragenden Produktionen der BBC Studios ergänzen können."

Sky stockt sein Inhalte-Angebot in diesem Jahr deutlich auf: Neben Inhalten der BBC werden auch die Formate diverser US-Medienkonzerne bei Sky zu sehen sein, darunter Peacock von NBCUniversal und Paramount+ von ViacomCBS.

(dahe)