Streamingdienst Deezer kuratiert künftig Radio-Angebote von Sonos

Der französische Musikstreamingdienst Deezer geht eine langfristige Partnerschaft mit dem Lautsprecherhersteller Sonos ein und wird künftig dessen eigene Streamingangebote Sonos Radio und Sonos Radio HD befüllen und betreuen. Damit erhalten die Angebote der Hardwarefirma einen kuratierten Titelkatalog; Deezer wiederum erzielt durch die Zusammenarbeit eine größere Reichweite seiner Inhalte. Das gab Deezer am Donnerstag bekannt.

Unter der Eigenmarke Sonos Radio bietet das gleichnamige Unternehmen zahlreiche, nach Genre sortierte Musikkanäle für Nonstop-Beschallung an, die jedoch grundsätzlich den Kunden der eigenen Hardware vorbehalten sind. Die kostenlose Variante Sonos Radio enthält Werbung, der Abonnementdienst Sonos Radio HD ist kostenpflichtig. Deezer kündigt zudem an, die Musikauswahl für die Sonos-Streamingdienste gesondert zu kuratieren. Als Ziel seiner Strategie nennt das Unternehmen, Wachstumsgelegenheit in anderen Märkten über Partnerschaften wahrzunehmen, speziell in den USA.

Ab April, in 16 Ländern verfügbar

Deezer gab bekannt, die Zusammenarbeit beginne bereits im April und umfasse zum Start 16 Länder, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das Unternehmen schöpfe dafür aus dem eigenen Musikkatalog mit 90 Millionen Titeln und kümmere sich ebenfalls um Metadaten, Lizenzen, Vergütungsabrechnung und Berichtswesen. Außerdem stelle Deezer Auswertungsdaten bereit und betreibe "strategische Zusammenarbeit für Wachstum und Monetarisierung der Dienste".

Das kostenpflichtige Angebot Sonos Radio HD ist seit Mitte 2021 auch in Deutschland erhältlich. Es bietet im Vergleich zur kostenlosen Variante eine größere Auswahl an Radiostationen in verlustfreier Kompression in CD-Qualität; zudem entfallen die Werbeeinblendungen. Sonos Radio gibt es in Deutschland bereits seit 2020, es umfasst über 60.000 Radiostationen und bedient sich bislang bei zahlreichen Radiostationen, unter anderem bei TuneIn und Napster, aber Sonos steuert auch eigene Inhalte bei.

Sonos hat sich auf drahtlose Lautsprechersysteme spezialisiert und ist für seine Multiroom-Lautsprecher bekannt. Ende vorigen Jahres gab Sonos bekannt, neue Produktkategorien herausbringen zu wollen, darunter Kopfhörer. Eine Zusammenarbeit mit Deezer gab es schon früher, beispielsweise war Deezers Streaming-App schon früh in Sonos-Systeme integriert. Deezer gab im vergangenen Sommer eine Zusammenarbeit mit RTL bekannt: Die zahlenden Abonnenten des TV-Streamingdienstes RTL+Max erhalten Zugriff auf Musik von Deezer. Ein Börsengang Deezers an der Pariser Börse kurz zuvor verlief jedoch aus Sicht des Unternehmens enttäuschend.

