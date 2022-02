"Street Fighter 6": Neues Prügelspiel von Capcom

Capcom hat mit einem kurzen Video "Street Fighter 6" angekündigt. Details zum neuen Ableger der beliebten Fighting-Game-Reihe gehen aus dem Video nicht hervor. Zu sehen ist aber, dass Capcom offenbar am Grafikstil der Kult-Reihe geschraubt hat – vorausgesetzt, das eigentliche Spiel entspricht dem Style des Teaser-Videos.

Im Video zu sehen sind "Street Fighter"-Legende Ryu und Neuling Luke, der als DLC-Figur in "Street Fighter 5" seinen Einstand feierte. Viel mehr lässt sich aus dem rund halbminütigen Teaser-Video nicht ableiten. Auch ein Release-Zeitraum wird nicht genannt. Das Video wurde im Anschluss an eine E-Sports-Veranstaltung um "Street Fighter" gezeigt.

Weitere Informationen will Capcom dann im Sommer bekanntgeben – womöglich bei einer Jubiläumsveranstaltung der "Street Fighter"-Marke. Der erste Teil der Reihe wurde als Arcade-Spiel am 12. August 1987 veröffentlicht, in diesem Jahr wird "Street Fighter" also 35 Jahre alt.

"Street Fighter 5" mit Startproblemen

Teil 5 erschien 2016, ist also mittlerweile auch schon fast sechs Jahre auf dem Markt. Der jüngste Teil war gerade zum Marktstart kontrovers: Technische Probleme plagten den Launch des Prügelspiels, dessen Fans außerdem die kleine Auswahl an Kämpferinnen und Kämpfern bemängelten.

In den darauf folgenden Monaten und Jahren wurde "Street Fighter 5" regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt, darunter eine kostenfreie Einzelspieler-Kampagne. Kostenpflichtige DLC-Figuren wurden immer wieder in neuen Versionen gebündelt, darunter die "Arcade Edition" und die "Champion Edition". "Street Fighter 5" ist für Windows-PCs und die Playstation 4 erhältlich. Für welche Plattformen der Nachfolger erscheinen wird, ist nicht bekannt.

(dahe)