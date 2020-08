Streit über Betriebsrat bei N26: Management erwirkt einstweilige Verfügung

Das Management des Banking-Startups N26 ist gerichtlich gegen Bemühungen seiner Mitarbeiter für die Gründung eines Betriebsrats vorgegangen. Diese wollten am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag in einer Berliner Lokalität Veranstaltungen zur Bestimmung eines Wahlvorstands für die Betriebsratswahl abhalten. Das wurde jedoch durch eine einstweilige Verfügung verhindert, die N26 vor einem Berliner Gericht erwirkte, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Zuerst hatte die Fintechseite Finance Forward darüber berichtet.

Grund für den Gang vor Gericht sei das Hygienekonzept für das Treffen im Berliner Hofbräuhaus gewesen, erklärte der Sprecher von N26. Weder Initiatoren der Betriebsratsgründung noch der Betreiber der Lokalität hätten ein ausreichendes Konzept vorgelegt. N26 habe so der Fürsorgepflicht für eine Veranstaltung während der Arbeitszeit nicht nachkommen können.

"Gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben"

Prinzipiell respektiere man den Wunsch der Mitarbeiter nach betrieblicher Mitbestimmung durch einen Betriebsrat, betonte der Sprecher. Allerdings favorisiere die Führung von N26 ein alternatives Konzept der Mitbestimmung, das auch Mitarbeiter in Auslandsstandorten wie etwa New York repräsentiere. Details zu dem Konzept, etwa ob Gremiumsmitglieder auch besonderen Kündigungsschutz wie bei einem Betriebsrat genießen, blieben aber offen.

In einem mutmaßlichen internen Schreiben der beiden Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal an die Mitarbeiter, aus dem Finance Forward zitiert, klingt der prinzipielle Respekt etwas anders. Ein Betriebsrat stünde "gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben", heiße es darin. Und weiter: "Antrieb: Es verlangsamt uns. Einfachheit: Es macht unsere Zusammenarbeit komplexer und hierarchischer. Integrität: Es untergräbt eine Kultur des Vertrauens und könnte zu einem erhöhten Maß an Konfrontation führen. Exzellenz: Es ist kein zeitgemäßes Instrument des Mitarbeiterengagements und schränkt die persönliche Karriereentwicklung und Wirkung ein."

Vertrauen in Management auf "Allzeittief"

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte das Vorgehen, Oliver Hauser von der Gewerkschaft sprach laut Finance Forward von einem "klaren Angriff auf die Bemühungen, einen Betriebsrat zu gründen". Er habe sich vor Ort davon überzeugen können, dass das Hygienekonzept ausreichend sei. Verdi kündigte demnach auch Widerspruch vor dem Arbeitsgericht an. Auch die Initiatoren sprachen via Twitter von sorgfältiger Planung.

Bei manchen Mitarbeitern scheint jedenfalls großer Unmut über das Betriebsklima in dem Fintech-Startup vorzuherrschen. Die Initiatoren der Betriebsratsgründung schreiben auf einer eigens eingerichteten Website, dass "Vertrauen und Zuversicht in das Management von N26 als Garanten des Wohlbefindens der Mitarbeiterschaft auf Allzeittief" liegen. Auch die Ergebnisse der jüngsten Mitarbeiter-Befragungen seien entmutigend. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, brauche es Möglichkeiten, die Probleme ohne Druck des Managements diskutieren zu können. Ein Betriebsrat sei dafür die richtige Form.

