Strenge Abgasnormen: Zwei Drittel der Autos in Deutschland mindestens mit Euro 5

Fast zwei Drittel aller Autos in Deutschland erfüllen mit ihren Abgaswerten die beiden neueren und strengen Normen Euro 5 oder Euro 6. Zum Stichtag 1. April waren das insgesamt 32,5 Millionen Autos, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht, die die Deutsche Presseagentur ausgewertet hat. Die Zahl entspricht 66,6 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands. Zählt man noch Elektroautos hinzu, die lokal gar keine Abgase verursachen, beträgt der Anteil dieser Fahrzeuggruppe mit niedrigen Abgaswerten sogar 68,8 Prozent.

Immer mehr Fahrzeuge mit Euro 6

Vor etwas mehr als fünf Jahren (Anfang 2018) betrug dieser Anteil am Fahrzeugbestand gerade einmal gut 48 Prozent – unabhängig davon, ob man die seinerzeit noch seltenen Elektroautos hinzuzählt oder nicht. Auf diesen Wert von 2018 kommen Elektroautos und Verbrenner mit der strengeren Norm Euro 6 mit 46,4 Prozent inzwischen fast allein. Der Grund hierfür ist, dass Neuwagen seit mehreren Jahren nahezu ausschließlich Euro 6 entsprechen, während besonders ältere Fahrzeuge mit entsprechend schlechteren Werten abgemeldet werden.

Beim Blick in die einzelnen Bundesländer findet sich der höchste Anteil von Autos mit besseren Abgasnormen oder ohne Abgase in Thüringen mit 72,1 Prozent des dortigen Bestands. Dahinter folgen Bayern, wo Euro 5, Euro 6 und reine Elektroautos 71,2 Prozent ausmachen, sowie Hamburg mit 70,2 Prozent. Auch Hessen mit 69,9, Mecklenburg-Vorpommern mit 69,6 und Sachsen-Anhalt mit 69,1 Prozent sind überdurchschnittlich.

Baden-Württemberg liegt mit 68,8 Prozent im Bundesschnitt, Sachsen mit 68,7 minimal darunter. In Rheinland-Pfalz sind es 68 Prozent, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland jeweils 67,7 Prozent. In Schleswig-Holstein liegt der Wert bei 67,3 Prozent, in Brandenburg bei 66,5 und in Berlin bei 66,4. Schlusslicht ist Bremen mit 65,5 Prozent.

