Stromausfall in Dresden

In Dresden ist am heutigen Montag in zahlreichen Stadtteilen der Strom ausgefallen. Seit etwa 15 Uhr sind etwa 90 Prozent des Stadtgebiets nun aber wieder versorgt, sagte eine Sprecherin des Versorgers Sachsenenergie gegenüber heise online.

Der Strom war etwa um 13.35 Uhr ausgefallen, als es eine Störung in einem Umspannwerk im Dresdener Süden gegeben hatte, sagte die Sprecherin. Nach einer Umschaltung habe es ein weiteres Problem gegeben und weitere Gebiete seien nicht mehr mit Strom versorgt worden. An der Ursache werde derzeit geforscht. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte ebenfalls gegenüber heise online, der Strom fließe größtenteils wieder, die Verwaltung selbst sei schnell mit Notstrom versorgt worden.

Im Aufzug stecken geblieben

Die Sächsische Zeitung berichtet, sowohl in der Landeshauptstadt als auch in der Umgebung habe es einen großflächigen Stromausfall gegeben, betroffen seien auch Pirna, Heidenau, Radebeul, Wilsdruff, Freital, Klingenberg und Rabenau.

Die Dresdener Feuerwehr hatte auf Twitter betont, der Notruf 112 sei nach wie vor erreichbar. Die Nummer solle aber nicht angerufen werden, um nach der Dauer des Stromausfalls zu fragen. Wegen des Stromausfalls seien zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben.

(anw)