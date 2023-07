Stromtrasse Suedlink wird jetzt gebaut

Die Stromtrasse Suedlink, die Windstrom von Norden nach Baden-Württemberg bringen soll, wird jetzt gebaut. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war nach eigenen Angaben zugegen, als am Umspannwerk Leingarten bei Heilbronn der Startschuss für den Bau des ersten Konverters der Gleichstromleitung ertönte. Das Planfeststellungsverfahren der Bundesnetzagentur dafür war im Mai dieses Jahres abgeschlossen. Die Planung hatte sich verzögert, nachdem wegen Bürgerprotesten beschlossen wurde, die Trasse unter der Erde zu verlegen, statt sie an Masten aufzuhängen.

Der Konverter – einer von insgesamt vier geplanten – soll den ankommenden Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Anschließend wird der Strom über das Wechselstromnetz zu den Verbrauchern geleitet. Er soll 2026 den Betrieb aufnehmen und dann schon einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität in Baden-Württemberg leisten, erläutert das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK). Bisher kann Windstrom aus dem Norden nicht in ausreichender Menge nach Baden-Württemberg geleitet werden. Deshalb kann es mitunter nötig werden, einen Redispatch durchzuführen.

Der Konverter in Leingarten ist das südliche Ende der rund 700 Kilometer langen Gleichstromverbindung zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach in Baden-Württemberg. Die Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGP-Leitungen) sollen insgesamt 2028 fertiggestellt sein. Die ersten Leitungsabschnitte sollen noch dieses Jahr in den Bau gehen, die übrigen Abschnitte bis Ende 2025.

14.000 Trassenkilometer geplant

Habeck betonte, in den nächsten zwei Jahrzehnten würden in Deutschland tausende Kilometer zusätzlicher Stromnetze benötigt. "Diese müssen so zügig wie möglich geplant, genehmigt und gebaut werden." Nach bisherigen Beschleunigungen arbeite die Bundesregierung an weiteren Verfahrensbeschleunigungen.

Derzeit werden nach Angaben des BMWK in Deutschland in 119 Vorhaben rund 14.000 Trassenkilometer neu gebaut. Etwa 2000 km sind davon bereits vollständig in Betrieb. Rund 3400 km befinden sich noch vor dem Genehmigungsverfahren, 1500 km sind im Raumordnungs- oder Bundesfachplanungsverfahren. 5400 km sind in der Planfeststellung, Etwa 1500 km werden gerade gebaut.

