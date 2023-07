"Stronghold": Remaster des Strategiespiels kommt im Herbst

Die Firefly Studios haben für den Herbst eine Neuauflage ihres Strategie-Klassikers "Stronghold" angekündigt. Es handelt sich um ein Remaster, das mit aufgehübschten, höher aufgelösten Grafik-Assets und verbessertem Ton ausgestattet wird. Allzu sehr entfernt sich die "Definitive Edition" von "Stronghold" optisch aber nicht vom Original, das 2001 auf den Markt kam und 2012 bereits auf HD-Grafik aufgewertet wurde.

Kein Wunder: Die neuen Animationen und Grafiken sollen von denselben Personen erstellt worden sein, die auch am ersten Stronghold arbeiteten – teilweise wurde das Original-Entwicklerteam für das Remaster zurückgebracht. Auch einige Sprecher des Originals kehren für "Stronghold: Definitive Edition" in ihre Rollen zurück, auch der Soundtrack wurde neu aufgelegt.

Langjährige Fans dürfen sich auf Komfort-Verbesserungen und neue Inhalte freuen. So versprechen die Entwickler 14 neue Kampagnen-Missionen sowie einen Burgpfad-Modus, bei dem zehn herausfordernde Belagerungsszenarien an berühmten historischen Festungen abgearbeitet werden möchten.

Mehrspieler-Modus und Mods

"Stronghold: Definitive Edition" könnte außerdem massiv von der Steam-Integration profitieren. So haben die Entwickler Support für Steam Multiplayer eingebaut, was das gemeinsame Spielen direkt über das (überarbeitete) Nutzerinterface innerhalb des Spiels ermöglicht. Dadurch könnte dem klassischen Strategiespiel eine Art "Multiplayer-Revival" bevorstehen. Ebenfalls spannend ist die Unterstützung des Steam Workshops, über den Spieler ihre eigenen Modifikationen hochladen und mit anderen "Stronghold"-Fans teilen können.

"Stronghold" begründete 2001 mit seinem um Belagerungen strukturierten Strategie-Gameplay eine Spielereihe, deren Qualität in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Der jüngste Ableger "Stronghold: Warlords" kam 2021 zu lauwarmen Rezensionen in den Handel und spielt in Asien. Die "Definitive Edition" von "Stronghold" soll am 7. November auf Steam erscheinen, einen Preis nennen die Entwickler noch nicht.

