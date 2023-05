Studie: BMW Concept Touring Coupé

Beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este läuft BMW regelmäßig zur Höchstform auf. Studien wie der BMW 3.0 CSL Hommage, der mittlerweile Realität geworden ist, oder der atemberaubende BMW M1 Hommage zogen am pittoresken Comer See die Blicke auf sich. Auch diesmal besinnen sich die Münchner auf ihre Vergangenheit und bringen einen Shooting Brake nach Italien. Der Name: BMW Concept Touring Coupé. Eine Reminiszenz ist schon beim ersten Anblick des Konzeptautos klar: Das Z3 Coupé, erst als Entwurf eines Designers unter Drogeneinfluss belächelt und als "Elefanten-Turnschuh" betitelt, heute legendär, steht Pate.

328, 02, Z3 und ein bisschen Ferrari

Aus den Tiefen der bayerischen Automobilgeschichte lugt auch das BMW 328 Touring Coupé hervor, das 1940 das legendäre Langstreckenrennen Mille Miglia gewann. In den 70er-Jahren fanden die Touring-Modelle der Baureihe 02 jede Menge Fans. Die erkennen sofort den Schriftzug, der am Heck des Vehikels prangt. Überhaupt: dieses Hinterteil. Dass Ferrari mit dem FF ähnliche Proportionen auf die Straße gebracht hat, gereicht dem BMW durchaus zu Ehre.

Glas im Lack

Der Name "Sparkling Lario" des grau-braunen Lacks ist eine Ehrerweisung an den Ort, an dem der Shooting Brake seinen ersten Auftritt hat. Lario ist der aus dem Lateinischen abgeleitete Name des Comer Sees. Das ist keine 08/15-Metallic-Lackierung, eingebettete blaue Glasteilchen verleihen der Farbe eine besondere Tiefenwirkung. Passend zum braunen Grundton sind die Zierteile in einem dazu passenden Silberbronze beschichtet. Das gilt auch für die vertikalen Doppelstreben der speziell für das Concept Touring Coupé gestalteten Niere.

Reihensechszylinder

Und auch für das Schmuckelement, das den Hofmeister-Knick hervorhebt. Ein BMW muss einfach diese markante Form der letzten Säule haben, da macht auch diese von Designer Domagoj Dukec gezeichnete Studie keine Ausnahme. Zu den Elementen eines klassischen BMWs gehört auch der Reihensechszylinder-Motor unter der langen Motorhaube. Basis des Konzeptfahrzeugs ist der BMW Z4 M40i (Fahrbericht) mit 250 kW, schließlich ist das BMW Concept Touring Coupé auch ein GT.

Sattelleder-Zöpfe wie im ersten Audi TT

Für das angemessene Reisen in einem solchen Auto ist ein gemütlicher Innenraum unerlässlich. Wie es sich für eine Studie, die beim exklusiven automobilen Stelldichein in Italien vorgestellt wird, nutzen die Interieurdesigner bei der Bicolor-Vollleder-Ausstattung (sogar die Fußmatten sind aus Leder) die Expertise der italienischen Leder-Fachleute von Poltrona-Frau. Im unteren Bereich ist es beiges Sattelleder, der Bezug des oberen Bereichs ist dunkelbraun. Auch der Kofferraum ist mit dem schmucken Sattelleder ausgeschlagen. Details wie die feine Perforierung, die sich überall im Auto findet oder die wie bei einem Baseballhandschuh geflochtenen Lederbänder verleihen dem Innenraum eine besondere Note. Allerdings sind die Lederzöpfe nicht ganz neu. Der erste Audi TT hatte sie bereits vor Jahren.

Vorstellbar im Modellprogramm

Zum stilvollen Reisen gehört auch das passende Gepäck. Die Spezialisten der Ledermanufaktur Schedoni in Modena haben eigens für das BMW Concept Touring Coupé zwei große Taschen, einen kleinen Weekender und einen Kleidersack entworfen, die auf das Fahrzeug abgestimmt sind. Auch solche Extras verkaufen sich gut. Also, sie könnten sich gut verkaufen – wenn BMW das Konzept dieses fahraktiven Shooting Brake umsetzen würde. Vorbilder, den Sprung vom Comer See in die Schauräume der Autohäuser geschafft haben, gibt es genug.

