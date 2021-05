Studie: CO₂ aus Neuwagen stammt zu 76 Prozent aus Firmenwagen

In Deutschland zugelassene Neuwagen werden zu 63 Prozent gewerblich genutzt. Im Vergleich zu privat genutzten Neuwagen werden mit ihnen doppelt so viele Kilometer gefahren. Dadurch beträgt ihr Anteil am CO 2 -Ausstoß von Neuwagen 76 Prozent, hat die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) ausgerechnet.

Sie sieht daher hier viel Potenzial für Einsparungen, ansonsten würden Deutschlands klimapolitische Ambitionen ausgebremst, heißt es in der Studie " Deutschlands Steuerpolitik für Dienstwagen " (PDF). Schließlich belief sich laut T&E der CO 2 -Ausstoß von neu zugelassenen Firmenwagen im Jahr 2020 in Deutschland auf 7,4 Millionen Tonnen, das entspreche 4 Prozent der gesamten verkehrsbedingten Emissionen.

Die Flotte der gewerblich zugelassenen Pkw in Deutschland – unter anderem Mietwagen, Vorführwagen, Dienstwagen – müsse dringend umgestaltet und ökologisch ausgerichtet werden, denn 87 Prozent der gewerblichen Neuzulassungen werde noch immer von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Zudem landen diese Fahrzeuge nach einer durchschnittlichen Haltedauer von vier Jahren auf dem Gebrauchtmarkt für Privatfahrzeuge. Dabei sei ein großer Anteil der hierzulande gewerblich zugelassenen Verbrenner schwerere Fahrzeuge der Oberklasse.

Firmenwagen in Deutschland keine Vorreiter

Die CO 2 -Emissionen der gewerblich zugelassenen Autos könnten gesenkt werden, wenn mehr batterieelektrische Fahrzeuge angemeldet würden, doch das geschehe in Deutschland langsamer als in den Niederlanden, in Großbritannien und vielen kleineren Märkten. Deutschland sei der einzige größere Markt in Europa, in dem die Nachfrage nach Elektroautos bei gewerblichen Fahrzeugen geringer ist als bei Privatfahrzeugen. In allen anderen großen europäischen Märkten sind Firmenwagen Vorreiter bei der Umstellung auf Elektromobilität.

Deutschland biete zwar sowohl durch die Kaufprämie als auch durch die niedrigere Besteuerung des geldwerten Vorteils Anreize für die Nutzung von elektrischen Dienstwagen. Es gebe aber keine signifikanten Steuern für Verbrenner mit hohem CO 2 -Ausstoß. Die Kraftstoffsteuer sei in Deutschland gering, während die Steuer auf Strom sehr hoch sei.

Keine Prämie für Plug-in-Hybride

Widersprüchliche Anreize gebe es auch bei der Förderung von Elektrofahrzeugen. Plug-in-Hybride (PHEVs), von denen mehr als 70 Prozent im gewerblichen Markt zu finden sind, emittieren laut T&E fast ebenso viel wie Verbrenner. So stellten die Subventionen für Plug-in-Hybride einen "extrem schlechten Gegenwert für öffentliche Gelder" dar.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Die Bundesregierung solle nach Meinung von T&E anstreben, dass bis 2030 gewerblich zugelassene Autos 100 Prozent elektrisch angetrieben werden. Der Vorsteuerabzug und Abschreibungen für Verbrenner müssten beendet werden, es müsse eine Pkw-Zulassungssteuer abhängig von der Höhe der CO 2 -Emissionen geben. Und schließlich sollten die Kaufprämien für PHEVs wegfallen, meinen die Umweltschützer.

(anw)