Studie: Elektro-Lkw ab 2025 günstiger als Diesel

Elektro-Lastwagen dürften Diesel-Lkw bei den Gesamtkosten schon in wenigen Jahren unterbieten. In der EU könnten mittlere und schwere Lkw mit Batterieantrieb und 120.000 Kilometer Fahrleistung schon im Jahr 2025 auf Augenhöhe sein, in China und den USA noch früher. Elektro-Lastwagen mit Brennstoffzellenantrieb könnten bis 2030 folgen, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie der Unternehmensberatung BCG.

Bedenken bei den Spediteuren

Allerdings seien die meisten europäischen Flottenbetreiber bislang sehr skeptisch: "Nur 16 Prozent der von BCG befragten Lkw-Kunden planen in den nächsten zehn Jahren den Kauf eines Elektro-LKW", heißt es in der Studie. Hauptgründe seien die sehr hohen Preise für einen neuen E-LKW, das fehlende Ladenetz und die langen Ladezeiten. Ein E-Lastwagen koste in der Anschaffung drei- bis viermal mehr als ein Diesel-Lkw. Das Laden einer 1000-kWh-Batterie dauere an einer schnellen Ladestation etwa acht Stunden. Das entspräche einer durchschnittlichen Ladeleistung von 125 kW.

E-Lkw-Absatz: Weltweit auch 2030 in der Minderheit

Daimler, Volvo und der Traton-Konzern, zu dem MAN und Scania gehören, wollen in fünf Jahren 1700 Ladepunkte in Europa aufgebaut haben und betreiben. Der weltweite Lkw-Absatz dürfte laut BCG im Jahr 2025 wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Bis 2030 dürften dann jährlich 3,3 Millionen Lastwagen verkauft werden. In Europa erwarten die Unternehmensberater dann einen Absatz von 400.000 Lastwagen, davon 32 Prozent mit Batterieantrieb und 19 Prozent mit Brennstoffzelle. In den USA dürften E-Lastwagen insgesamt nur ein Viertel des Absatzes erreichen, in China – dem mit Abstand größten Markt – sogar nur ein Fünftel.

(mfz)