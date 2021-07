Studie: Strukturwandel zur Elektromobilität muss nicht unbedingt Jobs kosten

Der Wandel zur Elektromobilität wird in Deutschland bis 2030 voraussichtlich zu signifikanten Verschiebungen in der Arbeitswelt der Autombilbranche führen. Insgesamt könne die Zahl der Arbeitsplätze aber konstant bleiben, meinen die Experten der Denkfabrik Agora Energiewende und von Boston Consulting.

Bis 2030 werde es in Industriezweigen wie der klassischen Automobilherstellung und -wartung sowie bei den Zulieferern für die Herstellung von verbrennungsmotorischen Antrieben 180.000 weniger Arbeitsplätze benötigt, heißt es in der Studie " Automobile Arbeitswelt 2030 " (PDF). Auf der anderen Seite werde es voraussichtlich 250.000 mehr Arbeitsplätze bei Herstellern und Zulieferern geben, die vom traditionellen Antriebsstrang unabhängig sind, sowie bei Unternehmen in Energieinfrastruktur, Energieproduktion und in geringem Maße im Maschinen- und Anlagenbau.

Es sei unstrittig, dass es im herkömmlichen Antriebsstrang weniger Arbeitskräfte braucht, aber wenn die Politik den Wandel verschleppe, hätte das für die Wirtschaft einen höheren Preis: den Verlust von Marktanteilen und damit auch von Beschäftigung, sagt Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende. Mit effektivem Klimaschutz habe Deutschland auch die Chance, sich als Automobilstandort und technologischer Vorreiter neu zu erfinden und damit Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern; das vor der Maßgabe, dass die Elektromobilität "das einzig valide Zukunftsszenario für den Pkw" sei.

Leichtes Jobplus

Im europäischen Vergleich könne Deutschland mit einem leichten Plus an Arbeitsplätzen bis 2030 zu den Gewinnern des Strukturwandels zählen. Andere Länder mit starker Automobilwirtschaft wie Polen oder Spanien müssten dagegen in der Arbeitsplatzbilanz eher mit größeren Herausforderungen rechnen.

Für fast die Hälfte der heute rund 1,7 Millionen Stellen in der Automobilindustrie und angrenzenden Industriezweigen wird sich laut Studie das Berufsbild ändern. Für 70.000 Stellen ergebe sich ein komplett neues Berufsfeld, weitere 200.000 Stellen veränderten sich deutlich. Für 500.000 Stellen bestehe berufsbegleitender Weiterbildungsbedarf.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Andere Zahlen hatte Anfang 2020 die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität für den Arbeitsmarkt im Strukturwandel der deutschen Autoindustrie parat. Sie ging davon aus, dass bis 2030 rund 410.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind. Allerdings geht die Plattform von einer größeren Gesamtheit der Beschäftigten im Mobilitätssektor aus.

(anw)