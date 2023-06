Stuttgart, Nürnberg, Köln: Jobmessen für IT- und MINT-Kräfte

Für Kurzentschlossene lohnt sich am kommenden Dienstag, 6. Juni 2023, der Besuch in Stuttgart: Ab 12 Uhr beginnt dort der IT-Jobtag. Das exklusive Event von heise jobs und Jobware richtet sich an Fachkräfte sowie Unternehmen aus der IT-Branche und dem MINT-Bereich. Das gibt ihnen die Möglichkeit zum Networking und hilft idealerweise bei der Jobsuche.

Zu den ausstellenden Arbeitgebern zählen in Stuttgart beispielsweise adstec, Interface AG, CGI, fida Software, AraCom IT Services AG und weitere. Sie sind mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen vor Ort.

Außerdem gibt es interessante Fachvorträge rund um das Thema Bewerbung und Arbeitsplatzsuche. Darüber hinaus bieten attraktive Arbeitgeber Einblicke in die Arbeit der Firmen sowie in Einstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven. Stellensuchende können dazu ihren Lebenslauf von Profis unter die Lupe nehmen lassen und hilfreiche Tipps erhalten. Ein professioneller Fotograf steht zudem bereit, um kostenlos Bewerbungsfotos zu machen.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. Die Anmeldung finden Sie auf der Webseite des IT-Jobtags Stuttgart – dort finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den beteiligten Firmen.

IT-Jobtag in Köln und Nürnberg

Weitere Chancen, den IT-Jobtag zu besuchen, bieten sich in Nürnberg am Mittwoch, den 14. Juni 2023 und am Mittwoch, den 21. Juni 2023 in Köln. Auch hier erwarten Sie Möglichkeiten zum Netzwerken, Bewerbungsmappen-Check, spannende Vorträge sowie ein kostenloses professionelles Bewerbungsfoto – und nicht zuletzt interessante, potenzielle neue Arbeitgeber. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(jle)