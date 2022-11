Suchmaschine für den AWS-Account: Flott und überregional Cloud-Ressourcen suchen

Amazon hat mit dem AWS Resource Explorer eine Suchmaschine für den eigenen AWS-Account vorgestellt. Der Dienst vereinfacht die Suche nach AWS-Ressourcen wie Amazon Elastic Compute Cloud-Instanzen ( EC2), Amazon Kinesis-Streams oder Amazon DynamoDB-Tabellen.

Die Komplexität solcher Suchvorgänge ist entsprechend hoch, wenn die Ressourcen umfangreich und über mehrere Cloud-Regionen verteilt sind. Der Resource Explorer soll diesen Aufwand händelbar machen. Dafür kategorisiert er die Inhalte der genutzten Regionen in Local Indexes, welche anschließend in einem Aggregator-Index zusammenlaufen. Auf Basis von Tags, Namen und IDs können AWS-Kunden diesen dann durchsuchen, beispielsweise nach Elastic Compute Cloud Instanzen, Tasks im Elastic Container Service oder nach Log-Gruppen in CloudWatch. Die Indizierung erfolgt beim Einrichten des Resource Explorers zwar automatisch. Das kann aber, je nach Umfang, durchaus bis zu 36 Stunden dauern.

Alternative für AWS Config

Solche Suchen wurden bislang häufig mit AWS Config durchgeführt – das Feature ist aber teuer. Im Gegensatz dazu ist der Resource Explorer kostenlos, unterstützt jedoch nicht alle Ressourcentypen, die man mit AWS Config durchsuchen kann. Auch schränkt AWS die Suchen bei dem kostenlosen Dienst auf einen Account ein. Für Automatisierungszwecke ist der Resource Explorer über die Query API, das AWS Command Line Interface (CLI) und das AWS SDK erreichbar.

Für viele Nutzer dürfte die Möglichkeit interessant sein, einen „View“ vor die Suche zu schalten. Dabei handelt es sich eigentlich um einen Filter. So kann man bestimmte Inhalte von vornherein ausschließen. Das hilft unter anderem dabei, Compliance-Ansprüchen Rechnung tragen, wenn man „Custom Views“ erstellt, diese bestimmten Arbeitsgruppen zuweist und so ausschließlich die Suche in den Ressourcen erlaubt, die für sie freigegeben sind. In der Ankündigung des Resource Explorer findet sich auch ein Tutorial, das das Erstellen solcher Views erläutert.

(kki)