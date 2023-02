Super Bowl 2023: Übertragung, Halftime-Show, Werbespots beim NFL-Endspiel

Im Endspiel der National Football League (NFL), dem Super Bowl, stehen sich in der 57. Austragung die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles gegenüber. Am heutigen Sonntag, den 12. Februar 2023, ist es also wieder so weit: Der in Deutschland bei Fans und Sportlern immer beliebter werdende Sport kann auf unterschiedlichen Kanälen live verfolgt werden – sofern man bereit ist, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Über die Technik zur Erfassung, Auswertung und Vorhersage von Spielen in der NFL – die in dieser Saison um Klassifizierung der Abdeckung und erwartete Return Yards erweitert wurde – haben wir bereits im vergangenen Jahr berichtet.

Super Bowl Live-Übertragung: TV und Streaming-Dienste

Kick-off und damit Beginn des Spiels ist in der Nacht von Sonntag (12.02.) auf Montag (13.02.) um 0:30 Uhr (16:30 Uhr lokaler Zeit). Beendet wird die Saison 2022 im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Das normalerweise etwa 63.400 Zuschauer-fassende Stadion wurde für den Super Bowl erweitert, so dass 72.200 Fans vor Ort mitfiebern können – alle auf Sitzplätzen. In Deutschland wird der Super Bowl von ran auf Pro7 und im Internet auf ran.de beziehungsweise in der ran-App live übertragen.

Der kostenpflichtige Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt das Spiel ebenfalls live und mit deutscher und englischer Tonspur. Zusätzlich kann das Spiel mit einem ebenfalls kostenpflichtigen NFL Gamepass-Abo (aktuell kostet der Super Bowl 99 Cent) live verfolgt werden – inklusive der originalen US-Werbung. Diese Woche wurde bekannt, dass das internationale Abo des NFL Gamepass ab der kommenden Saison exklusiv über DAZN verfügbar sei. Medienberichten zufolge wandere aber lediglich das Bestellportal, das bisher über die Website der NFL verfügbar war, zu DAZN – ein DAZN-Abo sei demnach für NFL-Fans außerhalb der USA nicht erforderlich.

US-Superlative: Tickets, Werbung, Preise

Vor Ort wurden die Tickets ab circa 600 US-Dollar verkauft – allerdings verloste eine Lotterie der NFL Tickets zu dem Preis nur in begrenzter Stückzahl. Auf dem Zweitmarkt liegen die "günstigen" Tickets zwischen 5.000 und 6.000 US-Dollar. Die teureren Tickets für bessere Plätze kosten dieses Jahr vermutlich im fünf- bis sechstelligen Bereich – nach oben keine Grenzen.

In den USA wird der Super Bowl von Fox übertragen. Der Sender verlangt Berichten zufolge in diesem Jahr für einen 30-sekündigen Werbespot erstmals über 7 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen die Produktionskosten und Gagen für die Darsteller, die in den Spots auftreten. Das Snack-Unternehmen PopCorner verpflichtete etwa Bryan Cranston (alias Walter White) und Aaron Paul (Jesse Pinkman) aus Breaking Bad für seine Werbung im Super Bowl, die Biermarke Michelob Ultra engagierte die Tennislegende Serena Williams.

Super Bowl: Halftime-Show mit Rihanna

Superstar der Halbzeitshow ist in diesem Jahr Rihanna, die wie alle anderen Stars vor ihr, angeblich ohne Gage auftritt – die Künstler erachten es als eine Ehre, beim Super Bowl aufzutreten. Seit "Nipplegate" während der Super Bowl Halbzeit-Show 2004, bei der Justin Timerlake eine Brustwarze von Janet Jackson entblößte, wird die Show zeitversetzt übertragen, damit die Verantwortlichen notfalls eingreifen können.

In diesem Jahr wird die Halbzeit-Show – die Halbzeit dauert aufgrund des Auftritts der Superstars im Endspiel 30 Minuten (statt regulär zwölf Minuten) – von Apple Music präsentiert. Im September wurde bekannt, dass Apple für viel Geld als Hauptsponsor der Halftime-Show Pepsi ablöst. Im vergangenen Jahr sollen zur Halbzeit etwa 120 Millionen Menschen eingeschaltet haben, während das Spiel von knapp 99 Millionen TV-Zuschauern gesehen wurde. Die seit 2015 fallenden Zuschauerzahlen (mit Ausnahme im Jahr 2020), sind im vergangenen Jahr wieder gestiegen.

Zuschauer des Super Bowls. USA; 2006-2022: Live + Same Day Viewing Estimates On This Page Include DVR Playback On The Same Day, Defined As 3AM-3AM (Bild: Statista)

Werbespots beim Super Bowl

Die aufwändig und kostenintensiv produzierten Werbespots werden seit einigen Jahren bereits vorab im Internet veröffentlicht, so auch in diesem Jahr. Eine Auswahl an Werbespots, die bereits veröffentlicht wurden:

Googles 90-sekündiger Werbespot #FixedOnPixel

Dexcom zeigt seinen neuen G7-Sensor zur Messung des Blutzuckers

Paramount+: Stallone vs. Stallone

Netflix und GM bewerben ihre Kooperation. Zukünftig werden mehr GM-Elektromodelle in Netflix-Produktionen zu sehen sein.

Uber One auf der Suche nach einem Ohrwurm

Breaking Bad für PopCorners

Squarespace – When Websites making Websites

Die NFL in Deutschland

In diesem Jahr fand das erste offizielle Spiel der NFL in Deutschland am 13. November 2022 in der Allianzarena in München statt. Dort trafen die Tampa Bay Buccaneers – mit dem GOAT (Greatest Of All Time), Superstar und Spitzen-Quarterback Tom Brady – und Seattle Seahawks aufeinander und waren von der Atmosphäre im Stadion überaus begeistert – etwa als das gesamte Stadion den Song "Take Me Home, Country Roads" von Jon Denver anstimmte.

Als weitere Spielstätte für kommende Spiele, die zukünftig regelmäßig in Deutschland stattfinden sollen, wurde der Deutsche Bank Park (ehemals Commerzbank Arena) in Frankfurt ausgewählt. Berichten zufolge sollen in diesem Jahr zwei NFL-Spiele in Frankfurt ausgetragen werden – am 12. und 19. November 2023. Zwei der vier Mannschaften für die Spiele in Frankfurt stehen demnach auch bereits fest: Die New England Patriots und die Kansas City Chiefs mit seinem 27-jährigen Quarterback Patrick Mahomes, dem eine Riesenkarriere vorausgesagt wird – die Chiefs spielen auch im diesjährigen Super Bowl um die begehrte Vince Lombardi Trophy, die einen Wert von etwa 25.000 US-Dollar hat.

Mahomes erhielt in dieser Saison die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP). Damit einher geht für den Super Bowl eine weitere Auswertung – die vergangenen neun MVPs haben im Kampf um den Titel immer verloren. Unter dem "MVP-Fluch" standen in der Vergangenheit etwa auch Tom Brady und Peyton Manning. In kaum einem anderen Sport werden so viele Statistiken geführt.

(bme)