Supercomputer mit 42 Millionen Kernen: China reklamiert indirekt Spitzenplatz

Am Wochenende beginnt in St. Louis (USA) die Konferenz Supercomputing 2021 (SC'21), bei der auch die 58. Top500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer veröffentlicht wird. Dabei könnte einerseits der US-amerikanische "Frontier" mit AMD-Technik und mehr als 1 Exaflops Rechenleistung an die Spitze stürmen. Andererseits könnten chinesische Exascale-Systeme vorbeiziehen.

Zwei Vorträge chinesischer Wissenschaftler auf der SC'21 deuten an, dass ein neuer Sunway-Supercomputer zumindest schneller ist als der aktuelle Top500-Spitzenreiter, der japanische Fugaku mit 442 PFlops (0,44 EFlops).

Bei der Simulation von Raman-Spektren erreicht "ein Sunway-Hochleistungsrechner neuer Generation" 468,5 PFlops (0,47 EFlops) bei der Verarbeitung doppelt genauer Gleitkommazahlen (FP64), meldet ein Team aus Forscherinnen und Forschern der Chinese Academy of Sciences (CAS), der Uni Tsinghua und des National Supercomputing Center in Wuxi.

Auch der für die Top500-Liste verwendete Benchmark "LINPACK" misst die Rechenleistung bei der Verarbeitung von FP64-Werten. Der neue Sunway-Rechner ist demnach also leistungsfähiger als Fugaku.

Quantencomputer-Simulator mit 42 Millionen Kernen

Ein anderer Vortrag beschreibt die Simulation eines Quantencomputers ebenfalls auf einem "neuen Sunway-Supercomputer" mit 42 Millionen CPU-Kernen, die bei Single Precision (FP32) zusammen 1,2 EFlops liefern. Demnach erreicht auch dieser simulierte Quantenrechner "Quantenüberlegenheit": Er ist zwar langsamer als Googles 53-Qubit-System Sycamore, braucht aber statt 200 Sekunden wie dieser auch nur 304 Sekunden – statt 10.000 Jahren auf einem klassischen 150-PFlops-Supercomputer.

Beide SC'21-Vorträge chinesischer Teams sind im Rennen um den Gordon-Bell-Preis. Im Kontrast dazu stehen Embargomaßnahmen der US-Regierung gegen chinesische Firmen und Forschungsinstitute, die an Exascale-Supercomputern arbeiten – ausdrücklich auch gegen Sunway sowie gegen das National Supercomputing Center in Wuxi.

