Surface Duo: Update macht das Klapphandy zum Xbox-Handheld

Das auf Android basierende Klapphandy Surface Duo wird zu einer Art Xbox-Handheld: Mit einem Update für die Anwendung Xbox Cloud Gaming nutzt Microsoft nun beide Bildschirme des Duo voll aus. Dabei wird auf dem oberen Display das Spielgeschehen angezeigt, während auf dem unteren Bildschirm die Steuerelemente als Touch-Flächen eingeblendet werden. Das Update wurde in den USA bereits veröffentlicht, in Deutschland wurde die App im Play Store noch nicht erneuert.

Mit seinen zwei Bildschirmen erinnert das Surface Duo zum Beispiel an Nintendos legendäre Game-Boy-Mobilkonsolen. Das virtuelle Gamepad auf dem unteren der beiden Surface-Bildschirme umfasst alle Buttons, die man für das jeweilige Spiel braucht, in Touch-Form. Auch die beiden Sticks können als Touch-Flächen umgesetzt werden.

Über 50 Spiele mit Touch-Steuerung

Nicht jedes Spiel unterstützt diese Touch-Eingaben: Erst seit April hat Microsoft den Touch-Support bei 50 Titeln hinzugefügt, zu denen unter anderem "Gears 5" und "Sea of Thieves" gehören. Eine komplette Liste der Spiele, die über Touch-Controls steuerbar sind, hat Microsoft auf seiner Webseite veröffentlicht.

Mit der App Xbox Cloud Gaming können Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate PC- und Xbox-Spiele aus ihrem Abonnement auf Android-Geräte streamen. So kann man theoretisch aufwendige Titel ohne massiven Qualitätsverlust auf dem Smartphone oder Tablet ausführen. Die Qualität der Streaming-Wiedergabe ist abhängig von der Internetverbindung.

Bei der Steuerung der Spiele auf dem Handy haben Nutzerinnen und Nutzer mehrere Optionen: Am einfachsten ist es, ein Bluetooth-Gamepad mit seinem Android-Handy zu verbinden. Es gibt zahlreiche Halterungen zu kaufen, mit denen man das Handy an das Gamepad befestigen kann. Alternativ gibt es spezielle Handy-Gamepads, in die man das Smartphone einfach einstecken kann.

Als dritte Option bleibt die Touch-Steuerung: Üblicherweise werden die Steuerelemente dabei über das eigentliche Spiel gelegt. Wer Microsofts Duo-Handy besitzt hat, also einen Vorteil – die Touch-Buttons kommen sich nicht mit dem Gameplay in die Quere, weil beide Inhalte auf verschiedenen Displays angezeigt werden.

