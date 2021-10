Surface Go: Windows-11-inkompatible Tablets von Microsoft immer noch im Handel

Auch nach der Veröffentlichung von Windows 11 gibt es im deutschen Handel immer noch Geräte, auf denen das Betriebssystem nicht läuft. Ein paar davon stammen von Microsoft selbst: Im Preisvergleich lässt sich noch das Surface-Go-Tablet der ersten Generation finden. Der eingesetzte Zweikern-Prozessor Pentium Gold 4415Y stammt aus Intels CPU-Serie Kaby Lake-Y und ist nicht für Windows 11 freigegeben. Ein Upgrade von Windows 10 ist folglich bestenfalls über Umwege möglich.

Um sich vor Peinlichkeiten zu bewahren, nahm Microsoft eigens noch den Core i7-7820HQ bestimmter Systeme in die Support-Liste auf, darunter das eigene Surface Studio 2. Das Surface Go hat die Firma bei diesem Schritt nicht bedacht.

Media Markt hatte das Surface Go kürzlich sogar noch mit einem Rabatt beworben, offenbar um Restbestände loszuwerden. Inzwischen ist das Tablet im Online-Store ausverkauft. Die Supermarktkette Kaufland verkauft das Surface Go derzeit noch, teils zu überteuerten Preisen von 880 Euro. Von einer Warnung bezüglich Windows 11 fehlt jede Spur.

Media Markt hat das Surface Go kürzlich noch mit Rabatten beworben. Inzwischen ist die erste Generation im Online-Store ausverkauft. (Bild: Media Markt)

Katze im Sack

Wer bei einem solchen Angebot zuschlägt, kauft ein Gerät mit Haltbarkeitsdatum, denn im Oktober 2025 lässt Microsoft den Support für Windows 10 auslaufen. Von da an gibt es etwa keine wichtigen Sicherheits-Updates mehr. Informierte kaufen daher besser ein neueres Modell, etwa ein Surface Go 2 oder 3, falls man ein Microsoft-Tablet haben möchte. Im Falle von Media Markt und Co. dürfte häufig aber gar nicht klar sein, dass man die Katze im Sack kauft.

Von Drittherstellern gibt es auch weiterhin Desktop-PCs und Notebooks im Handel, darunter jede Menge Notebooks mit Intels CPU-Baureihe Kaby Lake-U (Core i-7000U), aber auch mit älteren Celerons wie dem N3450 (Apollo Lake).

(mma)