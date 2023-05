Surface Pro X: Kameras funktionieren nach Update nicht mehr

Seit dem 23. Mai 2023 funktionieren die Kameras des Surface Pro X nicht mehr, wenn man alle aktuelle Windows-Updates installiert hat. Ein Update setzt offenbar die Kameras außer Gefecht – das berichten Nutzer aus aller Welt, unter anderen in Microsofts eigenem Forum, im Feedback-Hub und auf Reddit.

Wir konnten das Phänomen nachstellen: Mit altem Software-Stand funktionierte der Tablet-PC einwandfrei. Nach der Installation aller Windows-Updates verweigerten jedoch alle Kameras ihren Dienst. Das fängt bei der Nah-Infrarot-Kamera für die Anmeldung per Windows Hello an. Das Gerät spuckt lediglich eine Fehlermeldung aus: "Die Kamera konnte nicht aktiviert werden. Melden Sie sich mit Ihrer PIN an."

Das Surface Pro X beim Versuch, sich per Windows Hello anzumelden. (Bild: heise online)

Will man nach der Anmeldung per App auf eine der Kameras zugreifen, etwa über das Windows-eigene Kamera-Programm, bleibt das Bild bei uns schlicht schwarz. Die Webseite The Verge bekam dagegen die kryptische Fehlermeldung “0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005)” zu Gesicht. Andere Surface-Geräte sind nicht betroffen, einschließlich der Surface-Pro-Tablets mit Intel-Prozessoren.

Zertifikat im Verdacht

Die Kameras funktionieren wieder, wenn man das Systemdatum auf einen Tag vor dem 23. Mai 2023 einstellt. Das spricht für ein fehlerhaftes oder abgelaufenes Zertifikat, das mit einem Update am Stichtag aufgespielt wurde.

Ob das Problem bei Microsoft selbst oder bei einem Zulieferer liegt, ist nicht bekannt. Qualcomm etwa liefert das System-on-Chip (SoC) für das Surface Pro X, in dem auch ein integrierter Bildprozessor zur Ansteuerung der Kameras sitzt.

Microsoft untersucht das Problem derzeit. Ein künftiges Windows-Update sollte es beheben.

