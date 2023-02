Surfen mit Chatbot: Browser Opera lässt ChatGPT Seiteninhalte zusammenfassen

Der Browserhersteller Opera möchte das Thema künstliche Intelligenz nicht verpassen und baut deshalb eine neue Funktion in seinen gleichnamigen Mobil- und Desktop-Browser ein: Der Chatbot ChatGPT soll die Webseite oder den Artikel, den man gerade im Browser geöffnet hat, in einem kurzen Text zusammenfassen. Ein entsprechendes neues Element taucht in der Seitenleiste der Anwendung auf, aber derzeit noch nicht für alle Benutzer. Das teilt Opera in einem Blogbeitrag mit.

Inhalte zusammenfassen

Opera möchte mehrere neue Funktionen in den Browser einbauen, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, und "Shorten" (deutsch "verkürzen") ist die erste davon. Die neuen Möglichkeiten nennt der Hersteller "KI-basierte Inhaltsdienste", wie es in dem Blogbeitrag vom Freitag heißt. In der Seitenleiste soll künftig der "Shorten"-Knopf erscheinen; er öffnet einen Dialog mit ChatGPT, in dem der Chatbot automatisch angewiesen wird, die gegenwärtig angezeigte Webseite oder den Artikel darauf in einer Aufzählung kurz zusammenzufassen. Ein Video zeigt die Neuheit.

Diese Funktion soll laut Mitteilung von Opera inmitten der Flut der Webinhalte die Konzentration auf das Wesentliche erleichtern und die wirklich relevanten Dinge für den Benutzer auf den Punkt bringen. Das Unternehmen sieht sich damit erneut ganz vorn beim Erfinden von Neuerungen, die beim Durchforsten des Web neue "Erfahrungen" bieten. Man habe bereits mehrere Ideen in Arbeit, darunter eine, die das Surfen verstärken oder erweitern werde (im Original "to augment").

"Bald" verfügbar

Doch derzeit ist "Shorten" noch nicht verfügbar. Gegenüber The Verge teilte das Unternehmen mit, man werde die neue Funktion "sehr bald" in allen Browsern bereitstellen (demnach also auf dem Desktop und bei der Mobilversion).

Opera folgt damit auf Microsoft, das erst vor wenigen Tagen bekanntgab, seine Suchmaschine Bing und seinen Windows-Browser Edge ebenfalls mit KI-Funktionen auszustatten. Edge soll einen auf ChatGPT beruhenden "Kopiloten" erhalten, der bessere Suchergebnisse liefern soll, einen Konversationsmodus anbietet und selbstständig Inhalte aus dem Web samt Quellenangaben zusammensuchen soll. Bei der Suchmaschine Bing will Microsoft ebenfalls ChatGPT dazu nutzen, die Suche zu verfeinern und Suchergebnisse in Textform zusammenzufassen.

