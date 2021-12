Surfziel Nr. 1: TikTok stößt Google vom Thron

Der US-amerikanische Internetkonzern Cloudflare betreibt seit 2020 unter anderem den Dienst „Cloudflare Radar“. Das Unternehmen monitort damit die weltweite Internetnutzung und veröffentlicht die Ergebnisse unter anderem in Rankings. Die Liste der populärsten Domains führt demnach seit diesem Jahr erstmals TikTok an. Die Social-Media-Plattform verdrängte damit Google vom ersten Platz der am häufigsten frequentierten Domains.

Die Meldung ist ein Vorgeschmack auf die vollständige Jahresauswertung, die Cloudflare in den nächsten Tagen veröffentlichen will. Das Ranking der beliebtesten Domains kann man bereits auf der Cloudflare-Site einsehen. Es zeigt hinter TikTok und Google auf den Plätzen 3 bis 10 diese Surfziele: Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter und WhatsApp.

Google.com inklusive Maps, Translate, Photos, Flights, Books und News lag im vergangenen Jahr noch unangefochten auf Platz 1: Von September bis Dezember 2020 machte keine andere Domain Google diesen Platz streitig. Tiktok lag damals noch auf Platz 7 oder 8. Im Februar, März und Juni 2021 gelang dem vor allem bei jungen Nutzern sehr beliebten Sozialen Netzwerk dann der Durchbruch zu Platz 1, seit August 2021 hielt TikTok diese Position laut Cloudflare Radar ununterbrochen.

Erfolg mit Kurzvideos

TikToks Markenzeichen sind besonders kurze Videos. Die Plattform verspricht damit leichte Unterhaltung und profitierte sicher auch von der Pandemie. Laut dem US-amerikanischen Analyseunternehmen Sensor Tower erreichte TikTok im Juli 2021 die Marke von 3 Milliarden Downloads.

Dem Algorithmus von Tiktok wird nachgesagt, seine Nutzer besonders gut zu kennen. So soll die Plattform in der Lage sein, jedem Nutzer für ihn besonders interessante Inhalte zusammenzustellen. Immer wieder gerät Tiktok allerdings auch in die Kritik. In den USA hat gerade eine ehemalige Inhalte-Moderatorin Klage gegen die Social-Media-Plattform und deren Mutterunternehmen ByteDance Inc. eingereicht.

(dwi)