Swift-Entwicklung in Visual Studio Code: Neue Preview Extension erschienen

Swift for Visual Studio Code ist in Version 0.1 erschienen. Die als Preview gekennzeichnete Extension soll den Einsatz der von Apple entwickelten Programmiersprache in Microsofts Open-Source-Quellcodeeditor Visual Studio Code erlauben. Somit soll sie eine Alternative zum Einsatz mit Apples Entwicklungsumgebung Xcode bieten, die sich ausschließlich auf Geräten mit macOS nutzen lässt. Die Extension steht unter Entwicklung von Mitgliedern der Swift-Community und unter Betreuung der Swift Server Work Group (SSWG).

Features der Extension

Die im Swift-Forum angekündigte Erweiterung für VS Code befindet sich noch in einer frühen Phase, kann allerdings bereits mit einigen Funktionen aufwarten. So bietet sie unter anderem Codevervollständigung, Fehlerannotationen oder automatische Task-Erstellung. Zur Codevervollständigung nutzt die Erweiterung SourceKit-LSP, eine Implementierung des Language Server Protocol (LSP) für Swift- und C-basierte Sprachen. Zum Debugging setzt sie auf die Visual-Studio-Code-Erweiterung CodeLLDB, die dem nativen Debugging kompilierter Sprachen dient.

Interoperabilität und Geschwindigkeit

Swift ist eine im Jahr 2014 von Apple ins Leben gerufene Programmiersprache, die als Alternative zur bereits bestehenden Sprache Objective-C vorgesehen ist und sich parallel dazu in einem Projekt nutzen lässt. Swift ist quelloffen verfügbar und in Apples Entwicklungsumgebung Xcode integriert – so ist die aktuelle Sprachversion 5.5.2 in Xcode 13.2 verfügbar. Zu den Vorteilen der Programmiersprache soll ihre Geschwindigkeit aufgrund der eingesetzten LLVM-Compilerinfrastruktur zählen, und auch Sicherheitsfeatures wie das Initialisieren von Variablen vor deren Verwendung sind integriert.

Alle weiteren Informationen zur Verwendung von Swift in VS Code sind dem GitHub-Repository der Extension zu entnehmen. Im Visual Studio Marketplace steht sie zum Download bereit.

