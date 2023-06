Spekulationen um die Switch 2: Nintendos nächste Konsole so stark wie die PS4?

Arbeitet Nintendo an einer Switch 2? Und wenn ja, was kann sie und wann kommt sie? Nach Medienberichten im Jahr 2021 war es eigentlich wieder ruhig um Nintendos kolportierte Switch-Neuauflage geworden. Nun ist die Switch 2 aber wieder in aller Munde: Das liegt einerseits an Aussagen von Nintendo im Gespräch mit Investoren, andererseits aber auch an der FTC-Klage gegen Microsofts geplante Activision-Übernahme

Zuerst befeuerte Nintendo selbst die Diskussionen um die Switch 2. Im Gespräch mit Investoren ging Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa nämlich kurz auf kommende Spielkonsolen ein: Der Übergang von der Nintendo Switch zu einer Next-Generation-Konsole solle so glatt wie möglich für Kunden ablaufen, sagte Furukawa. Insbesondere soll der bisherige Nintendo-Account auch bei der neuen Konsole zum Einsatz kommen.

Das ist wahrlich keine weltbewegende Vorschau auf die neue Switch, reichte aber schon aus, um Fan-Kanäle in Wallung zu versetzen. Interessanter sind möglicherweise Informationen aus der FTC-Klage gegen Activision Blizzard. Dort wurde eine Mail von Activision-CEO Bobby Kotick an Nintendo-Präsident Shunturo Furukawa gezeigt. Darin äußert Kotick die Erwartung, Nintendos kommende Konsole könne leistungstechnisch mit Xbox One und PS4 konkurrieren – das wäre ein mächtiger Leistungssprung gegenüber aktuellen Switch-Modellen, deren Hardware-Leistung selbst Smartphones seit Jahren hinterherhinkt.

Switch – Konkurrenz zu Playstation und Xbox?

Tatsächlich ist die Switch in den Gerichtsverhandlungen über Microsofts geplante Activision-Übernahme ein wichtiges Thema. Anwälte und Unternehmensvertreter diskutieren vor Gericht ausführlich darüber, ob die Switch mit Playstation und Xbox in Konkurrenz steht oder einen eigenen Markt darstellt. Microsoft argumentiert, die Switch sei ein direkter Konkurrent, um Kartellwächtern die Angst vor einer Machtverschiebung in einem Playstation-Xbox-Duopol zu nehmen. Die US-Kartellbehörde FTC möchte die Switch dagegen nicht als Mitbewerber für Playstation und Xbox akzeptieren, weil das die Argumentation gegen den Deal untergraben würde.

Nintendo hat sich nach wie vor nicht direkt zu seiner kommenden Konsole geäußert. Es ist nicht bekannt, ob das kommende Gerät der Japaner eine aufgebohrte Switch oder ein komplett neues System wird. Berichte von Bloomberg lassen aber darauf schließen, dass eine Switch 2 bereits seit Jahren in Arbeit ist.

