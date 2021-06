Symfonisk: Ikea baut Bilderrahmen mit Sonos-Lautsprecher

Ikea hat in den USA zwischenzeitlich eine Produktseite zu einem Lautsprecher im Bilderrahmen-Formfaktor freigeschaltet. Das Symfonisk-Produkt war dort einige Zeit zu sehen, bevor die Seite wieder offline genommen wurde. Unklar ist, wann das Produkt offiziell angekündigt wird und wann es nach Deutschland kommen könnte.

Ein wenig aussagekräftiges Produktfoto des versehentlich gezeigten Wi-Fi-Lautsprechers von Ikea. (Bild: Ikea)

Der Bild-Lautsprecher ist laut der mittlerweile entfernten Produktseite wie andere Symfonisk-Geräte in Zusammenarbeit mit Sonos entstanden. Es handelt sich dabei offenbar um einen Rahmen inklusive eines integrierten Stoffbildes, hinter dem der Lautsprecher sitzt. Eigene Fotos wird man wohl nicht in den Bilderrahmen einfügen können, das Ikea-Gerät versteht sich als Gesamtkunstwerk.

Wie es genau aussieht, ist noch unklar, weil es bisher keine aussagekräftigen Produktfotos gibt. Auf der Produktseite schrieb Ikea lediglich, man könne den Lautsprecher-Bilderrahmen an die Wand hängen oder stehend an die Wand anlehnen. Beim Motiv soll man außerdem mehrere Auswahlmöglichkeiten haben, der Rahmen wird in Schwarz und Weiß angeboten.

5 Zentimeter dick

Das schlicht "Picture Frame with Wi-Fi Speaker" genannte Produkt misst etwa 55 mal 40 Zentimeter und ist 5 Zentimeter dick – laut Ikea ist das genug, um ordentliche Lautsprecher ins Innere stecken zu können. Der versehentlich veröffentlichten Produktseite zufolge soll das Gerät 200 US-Dollar kosten.

Laut der Produktseite unterstützt der musikabspielende Bilderrahmen Apples Airplay 2 und kann mit anderen Sonos- und Symfonisk-Lautsprecher gekoppelt werden, um beispielsweise Stereo- oder Surround-Sound abzuspielen. Gerüchten zufolge wird Ikea Mitte Juni einen weiteren Symfonisk-Lautsprecher vorstellen, der wie eine frühere Variante wieder als Tischlampe eingesetzt werden kann.

(dahe)