T-Online: Abgelaufenes IMAP-Zertifikat verursacht kurzzeitig E-Mail-Probleme

Nutzer von E-Mail-Postfächern bei T-Online bekamen seit dem 30. Januar, 1:00 Uhr deutscher Zeit, einen Zertifikatsfehler beim Zugriff auf die IMAP-Server des Anbieters angezeigt. Deren Zertifikat war abgelaufen und ein eigentlich installiertes Nachfolgezertifikat wurde nicht korrekt aktiviert. Technik-Mitarbeiter bei T-Online konnten den Fehler im Lauf des Vormittags beheben.

Am frühen Sonntagmorgen meldeten sich erste Nutzer und berichteten von Zertifikatsfehlern im Zusammenhang mit T-Online-Postfächern. Anwender bekamen beim Zugriff auf die T-Online-Postfächer im E-Mail-Client eine Internet-Sicherheitswarnung, dass ein Sicherheitszertifikat verwendet werde, das nicht überprüft werden könne. Auch in den Foren von "Telekom hilft" meldeten sich zahlreiche Betroffene, die beim Abrufen und Versenden von E-Mails die Zertifikatswarnungen in ihren E-Mail-Clients unter Windows oder iOS etc. angezeigt bekamen.

Eine solche Fehlermeldung kann an einer falschen Uhrzeit beim Client oder an einem abgelaufenen Zertifikat auf der Server-Seite der Telekom liegen – letzteres war hier der Fall: Das verwendete Zertifikat für secureimap.t-online.de war zum 30. Januar 2022, um 00:59 Uhr, abgelaufen.

Fehlermeldung im E-Mail-Client

Die Vermutung, dass das Ausstellen und Bereitstellen des betreffenden IMAP-Nachfolgezertifikats schlicht vergessen wurde, bestätigte sich allerdings nicht. In einem Forenbeitrag wies das T-Online-Hilfeteam darauf hin, dass das Folgezertifikat bereits am 27. Januar 2022 installiert worden sei. Aber aus unbekannten Gründen schien es nicht zu greifen.

Am frühen Sonntagmorgen machten die Telekom-Hotline-Mitarbeiter den Betroffenen zunächst wenig Hoffnung auf eine schnelle Beseitigung des Fehlers. Doch die Technik bekam das Problem rasch in den Griff. Im Telekom-Forum meldete ein Techniker gegen 10:40 Uhr, das fehlerhafte Zertifikat sei beseitigt und die Meldungen über Zertifikatsfehler sollten auf Seite der Kunden nicht mehr erscheinen.

(bme)