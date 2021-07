TAG Heuer verkauft Mario-Smartwatch für 2150 US-Dollar

TAG Heuer und Nintendo haben für eine Smartwatch zusammengearbeitet. Die TAG Heuer Connected X Super Mario kostet in den USA 2150 US-Dollar und basiert auf dem aktuellen Connected-Modell des schweizerischen Uhrenherstellers.

Die Mario-Uhr läuft mit Wear OS, für das TAG Heuer und Nintendo eine maßgeschneiderte Oberfläche gebastelt haben. An den Schrittzähler sind Animationen der angezeigten Mario-Figur gekoppelt – wer bestimmte Meilensteine erreicht, bekommt feierliche Mario-Animationen zu sehen. Wer sich nicht sportlich betätigt, kann aus vier Ziffernblättern im Mario-Stil wählen.

Die Uhr an sich zeigt auch vergleichsweise subtile Mario-Elemente am Körper, darunter drei Icons an der Lünette und ein Mario-Logo an der Krone. Das Armband gibt es in Rot aus Silikon und in Schwarz mit roten Elementen aus Leder.

TAG Heuer Connected

Abgesehen von der Software und den speziellen Design-Elementen handelt es sich bei der Mario-Uhr um die Standard-Version der Connected, die TAG Heuer seit dem vergangenen Jahr anbietet. Das OLED-Display ist also 1,39 Zoll groß und hat eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln.

Das Kernstück der Mario-Uhr ist ein Snapdragon Wear 3100 SoC, dem 1 GByte an Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der interne Speicherplatz liegt bei 8 GByte, der Akku fasst 430 mAh. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, hat einen Durchmesser von 45 Millimetern und ist bis zu 50 Meter (5 atm) wasserdicht. Die Uhr hat einen Herzfrequenzsensor, NFC und GPS.

TAG Heuer bietet die Mario-Smartwatch offiziell ab dem 15. Juli an, im Online-Store ist die Uhr derzeit aber ausverkauft. Wer sich für die Mario-Uhr interessiert, kann sich auf einen Newsletter setzen lassen, um über die Verfügbarkeit informiert zu werden.

(dahe)