TGIQF - Das Quiz rund um Sternbilder

Schon immer verzauberte ein Blick über das Firmament die Beobachter, weil sich ihnen bereits für das nackte Auge ein ganzes Universum an Sternen, Sternbildern und weiterer scheinbarer Wunder entfaltete. Zwar ist mittlerweile vieles davon erforscht und zum größten Teil erklärbar, was der Fasziniation über die unendlichen Weiten aber keinen Abbruch tut.

Sternbilder erlauben es, den gesamten Himmel zu kartographieren und waren in früherer Zeit immens wichtig, um den richtigen Erntezeitpunkt zu ermitteln und später die Navigation auf See zu ermöglichen. Und auch wenn es eigentlich nur der Perspektive geschuldete zufällige Sternenkonstellationen sind – sie beindrucken noch heute!

Wir bleiben in unserem kleinen Quiz im Bereich der Astronomie und lassen die Astrologie außer acht, ganz im Sinne des kürzlich verstorbenen Astrophysikers Rudolf Kippenhahn, der einmal zum Thema meinte: "Die Sterne lügen nicht, sie schweigen!"

Kennen Sie sich rund um Sternbilder aus? Dann testen Sie, als letzte Hürde vorm verdienten Wochenende, Ihr Wissen in unserem kleinen Quiz rund um Sterne und Sternbilder!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 10 Fragen 200 Punkten erspielen!

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(mawi)