TGIQF – Alien: Nicht alle Außerirdischen sind freundlich!

Während sich die Menschheit auf den Erstkontakt vorbereitet und schon mal übt, wie man Nachrichten von außerirdischen Lebensformen entschlüsselt, springen wir für das Freitagsquiz 44 Jahre zurück in der Zeit: Am 25. Mai 1979 hatten Kinogänger Erstkontakt mit einem namenlosen Monster aus dem All, das alles bisher gesehene wie die "Muppet Show" aussehen ließ. "Alien" des damals ganz jungen Werbefilmers Ridley Scott hat die Genres Science Fiction und Horror erfolgreich verheiratet und nachhaltig beeinflusst.

"Alien" war trotz Genre und einer Altersfreigabe ab 18 Jahren so erfolgreich, dass er schnell Nachahmer fand. In den Jahren nach der Premiere entstanden zahlreiche Rip-offs – unter anderem aus Italien, dessen Filmbranche damals für ihre unterhaltsamen Schnellschüsse berühmt-berüchtigt war. Um die soll es hier aber nicht gehen: Kennen Sie sich im Alien-Universum gut aus? Dann ist unser Quiz ein Klacks für Sie. Und immer dran denken: Nicht alle Außerirdischen sind freundlich!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Mit zügigem Spiel können Sie in 12 Fragen bis zu 240 Punkte erreichen. Die Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie sich dabei aber bitte mit Spoilern zurück, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln. Lob und Kritik ist wie immer gerne genommen.

Bleiben Sie zudem auf dem Laufenden und erfahren Sie das Neueste aus der IT-Welt: Folgen Sie uns doch bei Twitter, Mastodon, auf Facebook oder Instagram. Und schauen Sie auch gerne beim Redaktionsbot Botti auf Twitter vorbei.

Fehlt Ihnen ein Quiz-Thema? Oder haben Sie Ideen, worum sich ein Quiz unbedingt mal drehen sollte? Über Ihre Vorschläge freut sich unser Quiz-Master of Puppets. Vorschläge aus der Community sind uns herzlich willkommen.

Lesen Sie auch "Alien: Covenant" macht dem Mythos endgültig den Garaus

(vbr)