TGIQF - Das 16-Bit-Gamequiz um Commodore Amiga, Atari ST, SNES & Mega Drive

Anfang der 1990er-Jahre tummelten sich auf dem Schulhof vier Fraktionen von Gaming-Freunden, die sich darum stritten, was das beste 16-Bit-System* der Stunde war. Commodore Amiga, Atari ST, Sega Mega Drive und Nintendo SNES buhlten um die Fans mit ganz verschiedenen Qualitäten.

Und wir wissen ja: obwohl Homecomputer auf der einen und Spielekonsolen auf der anderen Seite natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe waren, gingen die Unterschiede im Streit ganz unter. Wichtig war nur: Welches Spiel war am besten.

Wir haben für Sie die Systeme wild durcheinander gewürfelt und eine kleine Kollektion an Fragen rund um Spiele für die verschiedenen Systeme zusammengestellt. Der Schwerpunkt sind Jump'n'Runs, weil die noch am ehesten auf allen Systemen zu finden waren. Es sind aber auch andere Kultspiele und manche Exoten dabei.

Einen Sieger der 16-Bit-Krone werden wir hier aber gewiss nicht küren, genauso wenig wie die Spiele-Auswahl erschöpfend für die jeweiligen Systeme gilt – dafür würden 100 Fragen nicht ausreichen.

Nach den ganzen schlechten Nachrichten der Woche sei Ihnen eins gewiss: Vor Ihrem wohlverdienten Wochenende steht als eine der letzten Hürden noch dieses kleine Quiz. Versetzen Sie sich einfach zurück in diese Zeit und dann viel Spaß beim Mitraten!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 13 Fragen 260 Punkten erspielen!

*Die Motorola MC68000er-Systeme rechnen intern natürlich auch mit 32-Bit, liebe Nerds! (mawi)