TGIQF: Das AküFi-Quiz zu Chats

Der berüchtigte AküFi (Abkürzungsfimmel) greift dort um sich, wo man sich kurzfassen möchte oder muss. Gelegenheiten dafür gibt es zuhauf: im Familienchat bei WhatsApp, in der Freundesgruppe bei Signal, im firmeninternen Chat mit dem Kollegium und bei dieser einen Freundin, die sich Messengerdiensten standhaft verweigert und nur per SMS erreichbar ist.

Bei so vielen Chats erleichtern Abkürzungen das Leben, sie sparen Zeit und schonen die Daumen. Allerdings geht das nur so lange gut, wie alle Beteiligten auch die Bedeutung der Kürzel kennen. Testen Sie in unserem Quiz, wie vertraut Sie mit Chat-Abkürzungen sind.

Fyi: Wie immer spielen Sie gegen die Uhr. Aber bevor Sie jetzt denken "tldr": Los geht’s!

Schon fertig? Dann teilen Sie Ihre erreichte Punktzahl gerne im Forum! Btw: Die korrekten Antworten behalten Sie bitte für sich, damit auch andere noch Freude an diesem Quiz haben. thx!

GlG,

Ihre Quiz-Autorin

(gref)