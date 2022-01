TGIQF: Das Einsteiger-Quiz rund um NFT

Durch den Hype um die NFTs hat inzwischen wahrscheinlich fast jeder das Kürzel schon einmal gehört. Immer wieder liest, sieht oder hört man, dass Menschen durch den Handel mit NFTs reich geworden sind – zum Beispiel, weil sie Bilder von sich als digitale Kunstwerke verkauft haben. Bei diesen Non-Fungible Tokens handelt es sich um nicht fälschbare, digitale Besitzurkunden, wobei die Originaldatei eines Urhebers mit einem privaten Schlüssel signiert wird.

Im Gegensatz zur physischen Welt – in der ein Gegenstand selbst bereits der Nachweis seiner Originalität ist – ist es in der digitalen Welt nicht so einfach. Mehrere Parteien könnten ansonsten vorgeben, der Besitzer oder Urheber des Gegenstands zu sein. In diesem Zusammenhang machen sich auch viele über möglicherweise entstehende Fälschungen lustig, die etwa durch Screenshots oder einen Rechtsklick und anschließendem Abspeichern der Datei entstehen könnten.

