TGIQF – Das Freitagsquiz: 40 Jahre IBM-PC

Heute vor vierzig Jahren kam der IBM-PC auf den Markt und sorgte für eine IT-Revolution, die fast alle Konkurrenten der 1980er Jahre vom Markt fegte, die sich nicht MS-DOS anschlossen. Aber auch IBM litt unter dem eigenen Erfolg – die Nachbauten machten "Big Blue" zunehmend das Leben schwer.

Zunächst war der IBM-PC in seiner (optionalen) CGA-Grafik aus 16 Farben und einer recht eigenwilligen festen Farbpalette anderen zeitgenössischen Systemen wie Amiga und Atari noch hoffnungslos unterlegen. Mit Einführung des Grafikstandards VGA und Spiele-Krachern wie "Wing Commander", "Doom" oder "X-Wing" etablierten sich die IBM-kompatiblen Rechner (IBM selbst hat den PC-Produktion längst abgegeben) und sind bis heute die Krone der Gaming-Maschinen. Darüber hinaus ist der PC immer noch das Arbeitspferd im Büro und heimischer Begleiter beim Surfen, auch wenn Smartphones, Tablets und Co. ihm immer mehr das Wasser abgraben.

Kennen Sie sich mit dem IBM-PC aus? Dann auf ins Wochenende mit ein paar Fragen zu dem Stück Computergeschichte! Es empfiehlt zur Vorbereitung sich die Jubiläums-Artikel zum IBM-PC und zu den ersten Spielen durchzuarbeiten. Wie immer ist auch etwas Nerdwissen gefragt.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 10 Fragen 200 Punkte erspielen!

(mawi)