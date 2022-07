TGIQF: Das Hollywood-Silicon-Valley-Quiz

Was hat Hollywood mit dem Silicon Valley zu tun? Gut, beide liegen in den USA, aber auch im Bereich Film gibt es viele Schnittmengen: Mal spielen berühmte Persönlichkeiten aus der Tech-Szene in Hollywoodfilmen oder in Serien mit, mal handeln diese von Computern oder künstlichen Intelligenzen. Oft nutzen Regisseure und Produzentinnen aber auch die Technik, um ihre Filme herzustellen und ihnen Effekte zu verpassen.

Letztendlich hat einerseits die IT-Geschichte den Stoff für Hollywoodfilme geliefert, andererseits haben auch Hollywood-Größen die IT-Geschichte beeinflusst. Wie gut kennen Sie sich in beiden Welten aus? Finden Sie es mit unserem Quiz heraus! Die Uhr tickt wie immer bei jeder Frage und belohnt schnelle (und korrekte) Antworten mit mehr Punkten.

