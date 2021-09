TGIQF: Das News-Quiz rund um Social Media

Soziale Medien sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken und für viele inzwischen ein wichtiger Lebensinhalt geworden. Neben vielen, die ihre Kanäle oder Dienste privat nutzen, wollen einige auf den verschiedenen Netzwerken berufliche Verbindungen aufrechterhalten oder herstellen. Aktuelle Trends geben hierbei Einblicke in die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer verschiedener Kommunikations-Tools. Betreiber stehen immer wieder vor der Herausforderung, ob sie mit Änderungen an den Funktionen der Plattform Nutzer gewinnen, verlieren oder an sich binden.

Urteile, Neuerungen und Skurrilitäten

Die Verwendung der Nutzerdaten ist immer wieder Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Dabei stehen DSGVO und Verbraucherschutz oft in Konflikt mit den Interessen von Unternehmen und Forschern. Ein weiteres viel diskutiertes Thema ist die Zensur. In Texas wurde kürzlich erst ein Gesetz verhindert, das soziale Netzwerke zur Sperrung von Nutzerinnen und Nutzern auf Basis ihrer Inhalte zu politischen Ansichten befähigt hätte.

Neue Funktionen, rechtliche Gegebenheiten und "inakzeptable Fehler", Ausnahmen bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen und auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs sorgten diese Woche für Schlagzeilen. Wir haben Fragen zu Meldungen dieser und vergangener Woche zu einem Quiz rund um Social Media und Nachrichtendienste kombiniert.

Wie fast immer bei unserem Freitagsquiz läuft auch dieses Mal die Zeit. Sofern Sie dennoch die Nerven und den Durchblick behalten, winken reichlich Punkte. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende!

(mack)