TGIQF: Das Newsquiz im Mai – Was war in KW 19 dabei?

Eine im Newsbereich pickepackevolle Frühlingswoche klingt aus und es gab viel Neues zu entdecken: Welches natürlich kostenpflichtige Feature kündigte Elon Musk für Twitter an? Was entdeckte das James-Webb-Teleskop? Und wieso fliegt eine Schweizer Drohne so energiesparend? Mit ein paar Fragen aus unserem Newsticker der vergangenen Woche schicken wir Sie ins wohlverdiente Wochenende.

Wer nicht unvorbereitet in das Quiz starten will: In unserer heiseshow gabs neben den wichtigen Themen der Woche auch wieder ein TGIQF-Drei-Fragen-Preview. Viel Spaß beim Knobeln!

Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Mit zügigem Spiel können Sie in 12 Fragen bis zu 240 Punkte erreichen. Die Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie sich dabei aber bitte mit Spoilern zurück, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln. Lob und Kritik ist wie immer gerne genommen.

(mawi)