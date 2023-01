TGIQF - Das Quiz: Sachkundenachweis "Balkonkraftwerk"

Kleine Photovoltaikanlagen alias "Balkonkraftwerke" sind die Produkte der Stunde – versprechen sie doch eine niedrigere Stromrechnung. Mittlerweile gibt es die Kombinationen aus Solarmodul und Mikrowechselrichter sogar in Baumärkten oder Discounter-Onlineshops. Doch auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, ist ein Balkonkraftwerk nichts für einen Impulskauf.

Eine Balkonkraftwerks-Installation will gut durchdacht sein und gehört nicht übers Knie gebrochen: Die Solarmodule müssen sicher am Balkon oder auf dem Dach montiert werden, jemand mit Fachkunde sollte sich die Elektroinstallation ansehen und Vermieter und Versicherung gehören wegen der Montage gefragt. Grund genug, vor dem Kauf das eigene Grundwissen auf die Probe zu stellen. Wir haben deshalb den Sachkundenachweis "Balkonkraftwerk" mit 23 Fragen zum Thema erstellt.

Diesmal kommt es nicht aufs schnelle Wissen an, sondern auf wohlüberlegte Antworten. Darum läuft das Quiz nicht auf Zeit. Ihr Prüfungsergebnis können Sie gerne unter dem Hashtag #tgiqf in den sozialen Medien teilen. Sind Sie nicht so erfolgreich, ist das kein Drama: Zur weiteren Vertiefung ins Thema haben wir Beiträge zum Upcycling alter Solarmodule als Balkonkraftwerk, dem Stromsparen mit Balkonkraftwerken sowie eine Wechselrichter-Marktübersicht zum kostenfreien Lesen freigegeben. Nehmen Sie sich die Zeit, sich das Grundwissen anzueignen. Danach nichts wie raus auf den Balkon: Der Frühling naht und mit ihm die ertragreichen Photovoltaikmonate.

(amo)