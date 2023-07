TGIQF – Das Quiz mit X

Elon Musk hat Twitter umbenannt in X. Man muss sich das mal vorstellen: Eine der bekanntesten Marken im IT-Bereich überhaupt wurde ersetzt durch einen der am häufigsten in IT-Firmen verwendeten Buchstaben. Das ist ungefähr so, als wenn VW sein Brot und Butterauto Golf in X100 umbenennen würde. Ob das ausreicht, den später geplanten WeChat-Klon bekannter zu machen, darf bezweifelt werden.

Um Ihnen die Verwirrung zu nehmen, haben wir in unserem Quiz erstellt, welches sich rund um den Buchstaben X in Firmennamen dreht.

Es lohnt sich zur Vorbereitung unsere #heiseshow von Donnerstag zu studieren, da wir dort wieder drei Fragen im Voraus beantworten, sowie die Berichterstattung der letzten Tage.

