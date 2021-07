TGIQF - Das Quiz rund um Arcade-Klassiker

Als die IT noch in den Kinderschuhen steckte, und man beim Begriff "Computer" an zimmergroße Rechenanlagen dachte, zeigten Arcadeautomaten das enorme kreative Potenzial der neuen Technik und zogen Generationen von Nerds in ihren Bann.

Ob in der Spielhalle, in der Kneipe ums Eck, auf Jahrmärkten und Schützenfesten: Überall waren diese mannshohen Automaten zu sehen, die brummten, blinkten und piepten und um denen sich meist Jugendliche versammelten um ihr Taschengeld zu versenken.

Nicht zuletzt waren PAC MAN, Space Invaders und Co. auch die Treiber des Videospiel- und Homecomputerbooms, denn fast jeder Teenager wollte solch ein Stück faszinierende Technik auch für Zuhause haben.

Da in dieser Woche der Tag des Videospiels gefeiert wurde, wollen wir Sie mitnehmen in die goldene Ära der Videospiele und mit einem Quiz rund um Arcade-Klassiker und Spielautomaten Ihr wohlverdientes Wochenende mit einer letzten kleinen Kopfnuss einleiten. Also graben Sie in Ihren Erinnerungen wie früher in der Münztasche und raten Sie mit!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 12 Fragen satte 240 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Die erreichten Punkte, sonstiges Lob oder Tadel können Sie wie immer im Heiseforum kund tun oder bei Twitter und auf Facebook unter #TGIQF teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

(mawi)