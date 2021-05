TGIQF - Das Quiz rund um Douglas Adams

Der Todestag von Douglas Adams, britischer Autor der kultigen Per Anhalter durch die Galaxis - Reihe, jährte sich diese Woche zum 20. Mal. In unserer Zahlen-Bitte-Kolumne und in einer persönlichen Erinnerung gedachte heise online ihm und seinem Wirken.

Allerdings war Adams zeitlebens unzufrieden damit, dass er hauptsächlich nur mit den Anhalter-Romanen – die einen enormen Einfluss auf die Pop- sowie Nerdkultur hatten – in Verbindung gebracht wurde. Daher schicken wir Sie mit einem Douglas-Adams-Quiz ins Wochenende, allerdings so, wie er es sich sicherlich gewünscht hätte: Zwar geht es in so einem Quiz nicht ganz ohne die schrägen Abenteuer rund um Arthur Dent und Ford Prefect, aber hier sind sie nur eine Episode im Leben und den Werken von Douglas Noël Adams.

Die Fans der Anhalter-Serie finden in einem Anhalter-Quiz, sowie einer Nachprüfung zwei Alternativen die man vielleicht danach durchknobeln kann, falls zu wenig der Kultreihe in dem heutigen Quiz vorkam.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 42 ÷ 3 Fragen satte 280 Punkte erspielen!

(mawi)