TGIQF - Das große Quiz rund um Easter Eggs - Version 2021

Easter Eggs sind im Betriebssystem, in Games, in Quellcodes und in Suchmaschinen die zahlreichen kleinen Beweise, dass vor dem Entwickler-Kit auch nur Nerds sitzen. Und wie ihre österlichen Namensvetter sind sie manchmal gar nicht so einfach zu finden. Manche Easter-Eggs werden erst nach Jahrzehnten gefunden. Aber täglich werden mehr entdeckt.

Um auch am Feiertag das Wochenende würdig einzuleiten, haben wir für Sie ein großes Quiz erstellt aus 16 Fragen rund um die Easter-Eggs. Thematisch ein bunter Osterkorb aus Games, Betriebssystemen, Nerdfakten und Google-Easter-Gags. Die eine oder andere Überraschung wird dort zu finden sein.

Wir wünschen Ihnen ein schönes langes Wochenende und ein frohes Osterfest. Kommen Sie gut durch die Feiertage und bleiben Sie gesund! Haben Sie viel Spaß beim Mitquizzen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 16 Fragen satte 320 Punkte erspielen!

(mawi)