TGIQF: Das Quiz rund um IT-Security-Wissen und -News

Wenn Ihnen beim Stichwort "Entspannung" das Errechnen von CVSS-Scores, manuelle Schadcode-Analysen oder stundenlanges Einspielen von Sicherheitsupdates in den Sinn kommen, sollte unser freitägliches Quiz ein Spaziergang für Sie sein. Aber keine Sorge: Auch wenn Sie sich einfach nur ein bisschen für IT-Sicherheit interessieren und hin und wieder Security-Meldungen bei heise online lesen, stehen ihre Chancen auf richtige Antworten ziemlich gut.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Cyberangriff auf Security-(Wissens-)Lücken! Wie im echten Leben sitzt Ihnen dabei natürlich die Uhr als unerbittlicher Gegner im Nacken. Wenn das nicht nach Wochenend-Entspannung klingt, wissen wir auch nicht weiter. :-)

Wie immer sind Feedback und Diskussionen (nur bitte keine Spoiler) zum Quiz erwünscht – im Forum, via Twitter oder Facebook (#tgiqf). Gern können Sie Ideen und Anregungen für künftige Quizze auch direkt per Mail an den Quizmaster schicken.

(ovw)