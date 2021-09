TGIQF – Das Quiz rund um Linux 30. Geburstag

Vor 30 Jahren erschien die erste Version des Open-Source-Bertriebssystems Linux. Aus dem einstigen Nerdsystem wurde ein vielseitiger Software-Unterbau, der mittlerweile in verschiedensten Anwendungsgebieten und hunderten Distributionen existiert, die heute tagtäglich auf Milliarden Geräten laufen. Angefangen in herkömmlichen Computern und Servern, hat es sich über die Jahrzehnte via Android auch auf Smartphones, Smartwatches, Bordcomputern in Autos bis hin zu Industrie- und Raketentechnik ausgebreitet.

Der bei der Entstehung der ersten Linux-Version maßgeblich beteiligte, gerade einmal 22 Jahre alte Softwareentwickler Linus Torvalds, ist auch der Erfinder von Git, der freien Versionsverwaltungssoftware. Über eine Million Commits sind bis August 2020 in die Linux-Versionen eingegangen – stündlich über zehn und die Tendenz ist steigend.

Kennen Sie sich mit Linux aus? Dann auf ins Wochenende mit ein paar historischen, aber auch topaktuellen Fragen! Es empfiehlt sich zur Vorbereitung die Jubiläums-Artikel und aktuelle Neuigkeiten zu Linux zu lesen. Wie immer ist auch etwas Nerdwissen gefragt.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 13 Fragen 260 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Die erreichten Punkte, sonstiges Lob oder Tadel können Sie wie immer im Forum kundtun oder bei Twitter und auf Facebook unter #TGIQF teilen. Außerdem lohnt es sich immer, uns bei Instagram zu besuchen. Und der Quizmaster freut sich über Anregungen für ein spannendes Freitagsquiz!

(mack)